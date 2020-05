Médico argentino contrajo coronavirus en Brasil y contagió a su familia

El cirujano rosarino Mauro Tamagno trabaja en San Pablo hace once años. El pasado mes contrajo coronavirus y luego contagió a su esposa y a su beba de un año, que terminó en terapia intensiva. Afortunadamente ahora están los tres recuperados. El médico remarcó que en Brasil en la última semana "aumentó el número de casos y de muertos" e hizo hincapié en que hay muchos pacientes asintomáticos que aún no hicieron el test.



Tamagno, comentó que sospecha que se contagió tras haber operado a un paciente asintomático de coronavirus. "Tuve síntomas muy leves un solo día. Fue solamente sensación de fiebre y cansancio en el cuerpo", indicó al tiempo que recordó que ocurrió pasadas las Pascuas del pasado mes.



En tal sentido, agregó que su beba de un año tuvo fiebre alta se contagió tres días después de él y tuvo "una convulsión febril", por lo que quedó en terapia intensiva y debieron hacerle múltiples análisis. "Salió y le hicieron estudios para descartar meningitis, porque uno de esos cuadros atraviesan una inflamación en el cerebro", explicó.



"Estoy hace once años en Brasil. Soy cirujano de tórax. Estoy bien en el medio del huracán. Imaginate que llegamos a 100 mil casos y 7 mil muertos", señaló el médico rosarino.



"Las últimas semanas vimos que aumentó el número de casos y muertos. Hay muchos casos que son asintomáticos y no hicieron los test para confirmar", concluyó.