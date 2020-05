"Se dijeron muchas mentiras", aseguró paciente con coronavirus en Gualeguaychú

Policiales Clausuraron la verdulería de paciente con coronavirus de Gualeguaychú

"Siempre me he dedicado al comercio de verdulería y lo primero que quiero desmentir, porque. Yo compro en el Mercado de Escobar, porque es otro horario ya que funciona de tarde, es más tranquilo y la calidad de la mercadería es mejor y viajo a Escobar los domingos y los jueves", aseguró Rivollier en comunicación con"Fuimos al Mercado, estábamos con barbijo porque así lo exigen ahí. Después de comprar regresamos a Gualeguaychú y. Llegamos al cruce de la Ruta 14, ahí me esperaba mi hermana; con ella ingresamos a la ciudad y me fui a mi casa, sin dolor alguno. Después crucé a la pizzería de enfrente a comprar un agua saborizada, ahí habremos estado hablando siete minutos y regreso a casa. Fue mi novia quien me dijo que llamara al 107 porque me dolía la cabeza y así lo hice y me dijeron que esperara a ver si tenía más síntomas o fiebre. Como yo vivo en la verdulería ahí en San José e Ituzaingó,", detalló.Así que llamé al Hospital otra vez y ahí fue que me pidieron que fuera. Cuando llegué me tomaron la fiebre y tenía 36 grados, me hicieron el hisopado tras lo cual quedé internado.Un detalle importante a tener en cuenta: la localidad bonaerense de Escobar, donde Rivollier admite que iba dos veces por semana a comprar frutas y verduras, fue catalogada desde el principio de la pandemia por el Ministerio de Salud de la Nación, como una de las localidades de la Región Sanitaria V "con circulación local de COVID-19" y además es, actualmente, una de las dos ciudades de la provincia de Buenos Aires con más casos mortales a causa del coronavirus: ya suman 7 las personas fallecidas en Escobar, donde además hay más de 40 casos positivos en curso.Si bien Rivollier inicialmente dijo que solo había tenido dolor de cabeza y pérdida del olfato, más adelante explicó queEl comerciante admitió que tanto el lunes y el martes "no estuve atendiendo al público en la verdulería y me quedé boludiando a ver si me levantaba fiebre".Por otra parte, Rivollier contó queaunque no quiso dar más detalles al respecto ni tampoco precisó si pese a no atender al público, estaba presente o no en el pequeño local comercial.Finalmente, el paciente COVID-19 de Gualeguaychú explicó que "a mí nadie me advirtió que debía cerrar el negocio y cuando fueron a clausurar el sábado el local ya estaba cerrado."Yo estoy internado desde el miércoles y la verdulería cerró el jueves", cerró.