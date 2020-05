Tómbolas de Paraná solicitan que se les permita atender al público

Foto:



Paraná Las tómbolas comienzan a funcionar bajo un sistema de delivery

Nuevo procedimiento

Las agencias oficiales a partir de este lunes volvieron a trabajar. Toman apuestas por WhatsApp o delivery. "Atendemos en horario normal pero solamente con los dos sorteos diarios de la Tómbola Uruguaya", señaló un agenciero a"Por suerte comenzamos a trabajar, quizás no es de la manera que todos queremos, creemos que se dificulta mucho este sistema, tener que mandar delivery varias veces es complejo." informó Susana, dueña de una tómbola de Paraná.Y continuó: "Hay personas que les gusta apostar y quiere venir a la agencia. Tal vez no tienen la confianza que le manden delivery, son cuestiones personales. Las agencias agradecemos a IAFAS poder abrir nuestros locales, pero necesitamos otros procedimientos", declaró Susana", indicó el agenciero.Una vez que el apostador se contacta "emitimos la apuesta y le entregamos la boleta por delivery. El pago es por efectivo", remarcó.En relación al tiempo que las agencias estuvieron cerradas agregó que "fue muy complicado, no pudimos trabajar y tenemos gastos fijos. Hoy comenzó todo muy tranquilo, esperamos que los clientes vayan aumentando"."Algunos clientes ya realizaban apuestas por estos medios de comunicación, creemos que no va a ser dificultoso. Esperamos que la semana que viene comencemos a trabajar con la Tómbola de Entre Ríos", culminó.