La ciudad de Rosario busca que se la declare sin circulación comunitaria

La ausencia de casos positivos de coronavirus durante los últimos ocho días no implica que se pueda afirmar que no hay covid-19 en Rosario pero sí se podría considerar que en la ciudad no hay circulación comunitaria, lo que implicaría que, si desde la Nación se acuerda con esa definición, se pueda flexibilizar la cuarentena habilitando más actividades comerciales y productivas.



Quien trazó este diagnóstico es el secretario de Salud de la Municipalidad, Leonardo Caruana, que en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, sostuvo que la buena situación que atraviesa la ciudad en cuanto al número de casos muestra el éxito de las medidas de distanciamiento social en la prevención del coronavirus. Y si bien evitó un exceso de optimismo ("eso no nos pone el sello de la desaparición de casos"), dijo que en el marco de las dudas e incertidumbres que plantea la epidemia a nivel mundial incluso para los científicos, "hoy se habla de que se puede evitar el brote".



Caruana de alguna forma blanqueó hacia dónde apunta Rosario con el logro de la ausencia de casos confirmados durante más de una semana: dijo que esto "habla de la posibilidad de revaluar" la definición de Rosario como ciudad con circulación comunitaria.



Justamente esa definición del Ministerio de Salud de la Nación, más el hecho de ser uno de los grandes conglomerados urbanos, es lo que deja a Rosario fuera de la flexibilización de la cuarentena que si se comienza a aplicar en lugares más chicos y sin circulación comunitaria.



En caso de que esa definición cambie eso va a permitir salir de la etapa más dura de la cuarentena hacia una más flexible, con la reapertura de nuevas actividades, siempre con organización sanitaria y mediciones. "Si alguna de esas actividades aumenta el número de contagios, podemos volver a la etapa anterior", señaló Caruana.



"Estamos analizando los datos para también pensar cómo se empieza a hablar de salidas planificadas y cuidadas de la etapa más dura. En esta etapa que viene vamos a necesitar el mismo proceso que en la anterior: compromiso, responsabilidad y diálogo de todos los sectores", enfatizó.



En ese marco, especificó: "Nos ha planteado el intendente y estamos analizando cómo avanzar y liberar sin sumar riesgos. Nunca desde el miedo. No trabajamos desde el miedo, salimos del concepto de guerra, porque eso también genera temor. Ponemos de enemigo al virus pero el virus está en las personas y entonces es contra el otro". (Rosario 3)