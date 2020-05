Primer trimestre sin calificaciones numéricas: "El año no está perdido", afirman

Las provincias cerrarán este mes, sin calificaciones numéricas ni mesas de examen para materias previas, el atípico primer trimestre de clases que, tanto para el nivel primario como para el ciclo medio, debió adaptarse a la modalidad virtual a causa de la pandemia de coronavirus que interrumpió la asistencia a las escuelas a mediados de marzo.En Entre Ríos y La Pampa no habrá notas numéricas, en Córdoba se suspendieron las mesas de exámenes de abril para quienes ya terminaron la secundaria, en Misiones promocionaron a los alumnos que adeudaban hasta 4 materias del año pasado y en todas las jurisdicciones repiten: "El año no está perdido porque las clases se están dando de otra manera".En Entre Ríos, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, informó que la provincia no realizará una "calificación numérica" en el primer trimestre del ciclo lectivo, sino que será "cualitativa, sobre los saberes dados en esta etapa".El ciclo lectivo 2020 "no está perdido, docentes y familias vienen haciendo un trabajo muy intenso" en el marco del aislamiento por coronavirus, agregó Müller."Concebimos la evaluación en términos formativos, ya que hay muchas desigualdades en el acceso y en la continuidad de la trayectoria educativa, por diferentes motivos, no es justo ni cumple con el rol de la escuela que haya una calificación numérica", sostuvo.El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Miguel Sedoff, aseguró que no se extenderá el calendario escolar 2020 hasta el año que viene: "Estamos planteando que el calendario se mantiene este año y tampoco vamos a suspender el receso de julio", explicó."Con el esfuerzo que están haciendo las familias, los alumnos y los docentes no se puede decir que se hayan perdido días de clases, de manera que el actual ciclo lectivo será presencial y no presencial, los estudiantes van a poder terminar y quienes deben materias tendrán mesas especiales", agregó.Además, los chicos misioneros sin acceso a Internet recibieron desde el Ministerio cuadernillos con contenidos realizados por los docentes y aquellos estudiantes que adeuden hasta 4 materias podrán promocionar el ciclo lectivo 2019, pasar al grado superior y así evitar la repitencia, acreditando trabajos prácticos de investigación hechos en sus casas, informaron hoy fuentes de educación.En Córdoba, por su parte, el Ministerio de Educación provincial resolvió el jueves que "quedan suspendidos el cierre de trimestres, cuatrimestres, promedios y exámenes, según corresponda a cada nivel", mientras dure el aislamiento por la pandemia del coronavirus.Mediante un comunicado oficial, la cartera educativa precisó que se "reprogramarán" esas instancias para cuando se retome la actividad presencial y también se informó la suspensión de las mesas de exámenes de abril para estudiantes que ya terminaron la secundaria, pero adeudan materias para obtener su título.En ese sentido, los docentes realizan evaluaciones donde valoran las producciones de los estudiantes, para registrar evidencias del modo en que van pudiendo, o no, apropiarse de los aprendizajes priorizados, mientras que en el nivel secundario, quienes tengan pendiente una tercera materia podrán realizar los trabajos prácticos asignados por sus docentes, y de forma excepcional, podrán de esa forma rendir la materia previa.En La Pampa, la secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia (UTELPA), Lilia Lopez afirmó que "las políticas de Estado que lleva adelante el gobierno nacional, ha permitido que hoy, en éste contexto de pandemia de coronavirus, la escuela pública esté de pie y el ciclo lectivo de éste año, no esté perdido"."Una vez más, por decisión política de nuestro gobierno nacional, podemos asegurar que la escuela pública está de pie, nunca se dejó de dar clases y se le ha dado continuidad pedagógica a los distintos niveles, por lo que de ninguna manera el año está perdido", declaró la dirigente de UTELPA a Télam.Sobre las expresiones de padres y madres que sostienen que el año está perdido, la dirigente remarcó que "no se detuvo el dictado de clases, las clases se continúan bajo otra modalidad y se evalúa sin notas".También en Santa Cruz, el Consejo de Educación de la provincia resolvió que aquellos alumnos que adeudan materias y aún no hayan pasado de año, puedan promocionar cursando durante el actual ciclo de manera virtual los contenidos y objetivos de los espacios curriculares pendientes, en una medida de carácter excepcional por la pandemia del coronavirus.Y en Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez dijo el viernes, en el discurso por el inicio del calendario legislativo, que será enviado para su tratamiento en la Legislatura un proyecto de ley con el que se buscará crear un organismo descentralizado: el Instituto Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa y anunció el diseño de "un plan de acompañamiento a docentes, con material pedagógico y didáctico, a fin de apoyar el gran cambio que debieron transitar con la modalidad de educación a distancia".