Coronavirus en Larroque: Piden a contactos del caso acudir a las autoridades

Sociedad Confirmaron dos casos de coronavirus en Entre Ríos y suman 27 los infectados

La Secretaría de Salud de Larroque, que conduce el Dr. Ortolano emitió un comunicado que apunta a mantener controlada la situación sanitaria y la tranquilidad en la comunidad. Recordaron los teléfonos a los que pueden consultar.Cabe indicar que solo las personas que pudieron haber compartido espacios cerrados sin ventilación y sin la protección del barbijo, o elementos comunes, como puede ser un mate, son las que más posibilidades tienen de contagio.Por lo demás, la situación de Larroque no cambia respecto de lo que hacíamos antes de esto y deberemos seguir haciendo para minimizar al máximos los riesgos de contagio: Aislamiento social que incluye no visitar a familiares, usar barbijo y desinfectante de manos y en lo posible, si es que salimos a hacer compras, cuando regresamos a casa quitarnos el calzado y cambiarnos de ropa, supo Acción de Larroque.Y no solo por este caso, sino ante la duda de la «trazabilidad» de la limpieza de los productos que adquirimos en comercios, es necesario desinfectarlos con elementos químicos de comprobada eficacia en el combate del virus. En aquellos productos de consumo directo, como las frutas, es aconsejable lavarlos con vinagre o con una solución de cloro a razón de una cucharadita en un litro de agua.