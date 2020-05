Cuatro nuevas muertes por coronavirus en el país y ya son 241 los fallecidos

Un hombre, de 75 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y tres mujeres, una de 99 años de la Ciudad de Buenos Aires, otra de 87 años de la provincia de Buenos Aires y una de 69 años de Chaco fallecieron en las últimas horas por coronavirus, por lo que la lista de muertos se extendió así a 241.Además, del total de enfermos, el 50% son mujeres y el 50% son hombres, mientras que el total de altas es de 1.354 personas (casi 29 por ciento).El sábado fueron realizadas 1.947 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 65.813 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.450,4 muestras por millón de habitantes.El número de casos descartados hasta este sábado es de 50.779 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 43 años.El sábado fueron confirmados 149 nuevos casos, con el siguiente detalle: Buenos Aires 45 (acumulado 1.677), Ciudad de Buenos Aires 58 (1.255), Chaco 11 (337), Chubut 1 (4), Córdoba 12 (303), Mendoza 1 (85), Misiones 12 (24), Río Negro 6 (242) y Tierra del Fuego 3 (143).En esta última provincia se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).Por su parte, en la última jornada no registraron casos de coronavirus pero ya tienen personas afectadas Corrientes con 49, Entre Ríos 25, Jujuy 5, La Pampa 5, La Rioja 55, Neuquén 110, Salta 4, San Juan 2, San Luis 11, Santa Cruz 49, Santa Fe 243, Santiago del Estero 15 y Tucumán 38.En cambio, Catamarca y Formosa no tienen ningún caso de Covid-19 en su territorio.