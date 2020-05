Aíslan a 41 correntinos que llegaron a Mar del Plata en micro sin habilitación

El hecho

El laboratorio privado que llevó a cabo la prueba lo confirmó este noche por lo que los 41 pasajeros ya están en condiciones de embarcarse. Según publicó, el lunes partirán en el buque Luca Mario y no se trata de trabajadores golondrina: forman parte del personal de la empresa.Por otra parte,El fiscal general federal Daniel Adler, a cargo transitoriamente de la fiscalía N°2, avaló la aprehensión de René Alberto Carballo y Francisco Javier Reyna, por estar a cargo del colectivo Bus del Estero que en la noche del viernes fue retenido en el kilómetro 391 de la Autovía 2 cuando. Los choferes deberán declarar en las próximas horas ante el juez federal Santiago Inchausti.Además el fiscal Adler en la medida cautelar también ordenó el secuestro del vehículo Mercedes Benz y dejó abierta la posibilidad de que se extienda la acusación a "los directivos y/o responsables de las empresas Bus de los Esteros, encargada del transporte y Pesquera Comercial SA contratante del servicio".A la altura del kilómetro 391 de la ruta 2, donde está ubicado uno de los retenes, la unidad fue interceptada en la madrugada y se activó el protocolo de rutina para este tipo de casos.Cristian Azcona, delegado regional de la CNRT, intervino en el hecho e informó que debido a la falta de documentación del micro y por ende la infracción de las determinaciones del Ministerio de Transporte de la Nación, se determinó la detención del mismo. "Inmediatamente dimos intervención a la Fiscalía Federal", indicó el funcionario."Nosotros somos inflexibles y las cosas se hacen de una manera: bien. Si no tiene la documentación, no puede circular", resaltó Cristian Azcona.La unidad retenida permanece en la estación Ferroautomotora de Mar del Plata, mientras que. Una vez que el resultado les dio negativo ya quedaron en condiciones de embarcarse a la espera de la partida de le embarcación que se prevé para este lunes.