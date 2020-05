Imputan a paciente COVID-19 por presunta propagación del virus en Gualeguaychú

Policiales Clausuraron la verdulería de paciente con coronavirus de Gualeguaychú

Los cargos que se le imputan

Clausura de la verdulería del paciente

Desde el Juzgado Federal de Gualeguaychú confirmaron que el Hospital Centenario "informó la posible violación de una instrucción sanitaria, por parte del vecino de la ciudad que dio positivo ante examen de COVID-19" quien no habría respetado el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Ejecutivo nacional."Se requirió al abogado del Hospital -Dr. Juan Ignacio López- quien ratificó el contenido del informe y la documentación enviada en base a los hechos ocurridos en torno al quinto paciente con COVID-19 confirmado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos en Gualeguaychú", explicaron fuentes judiciales inobjetables a, situación que no se había producido antes en el marco de las investigaciones judiciales iniciadas: En este caso se trataría de la violación del artículo N° 202 del Código Penal Argentino, el cual establece que será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas", especificaron.. No se refiere a una cuestión preventiva como ocurre con el artículo N° 205, sino a un hecho que reviste otra gravedad", señaló la fuente, sumado a que se trataría de una persona queAl menos en la ciudad, se trata de "la primera vez que se inicia una causa penal a un paciente con coronavirus", a la vez que revelaron que "también es la primera vez que el Hospital denuncia penalmente un hecho de estas características".El comerciante contagiado de Covid-19 en Gualeguaychú, al cual le clausuraron su verdulería, afronta una denuncia por la probable comisión de delitos previstos en los artículos 202 y 205 del código penal, según confirmaron afuentes judiciales.Es que según el artículo 202, "será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".Mientras que el artículo 205 establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia"., el juez federal de Gualeguaychú -Dr. Hernán Viri- ordenó a la Municipalidad de Gualeguaychú "que dispusiera lo que sea necesario para evitar la propagación del virus". En el marco de estas actuaciones, personal de Inspección General de la Municipalidad contando con la intervención de efectivos de Prefectura, procedió a la clausura de dos negocios de comercialización de frutas, verduras y hortalizas de nuestra ciudad que son propiedad del paciente en cuestión.Esta medida se circunscribe a aquellas adoptadas en cuanto a la trazabilidad de los contactos que directa e indirectamente mantuvo el paciente, previo a la confirmación de su diagnóstico.