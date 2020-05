Pidieron justicia por Julieta: "Uno no piensa que le puede pasar tan de cerca"

"Lo único que lleva un poco de consuelo en este dolor, es la justicia"

desde la Asamblea de Mujeres, Nadia Burgos

Silvina Calveyra

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná hasta el inicio del juicio. Le imputó a Christe Homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género, conoció Elonce.En un profundo marco de dolor, congoja y recuerdos de la joven, por parte de familiares y amigos de la joven muerta en la madrugada del jueves, pidieron Justicia., aseveró la mamá de la chica.María Florencia Riera, la hermana de Julieta, aseveró a: "Ella era muy joven, tenía muchos proyectos para su vida. Su esencia como hermana la caracterizaba".Otra de las amigas de la joven, apuntó: "Es algo muy doloroso para todos, siempre venimos a marchas y apoyamos, pero uno nunca piensa que le puede llegar a pasar tan cerca y cuando te pasa es un golpe muy fuerte. Lo único que queremos es que nos escuchen y que se den cuenta que nos están matando".Por otra parte,, manifestó a: "Tenemos que volver y lo vamos a seguir haciendo todas las veces que sea necesario porque esta situación tiene que cambiar de manera urgente"."La violencia machista no se toma cuarentena. Y esto significa que los que la sufren somos las mujeres que estamos obligadas a cumplir un aislamiento obligatorio dentro de casa, que muchas veces es el lugar de mayor peligro", aseveró.Asimismo, dijo: "Mientras no haya por parte del Estado, una repuesta concreta para entender esta situación, vamos a tener que seguir viniendo, no puede ser que vayan 32 mujeres asesinadas por feminicidios en lo que va de la cuarentena"."No puede ser que en nuestra provincia sea el tercer femicidio desde la movilización multitudinaria por Fátima y que hasta este momento no se haya tomado ninguna medida concreta para esta situación", destacó Burgos."Venimos a acompañar a la familia de Julieta y a reclamar justicia por ella, justicia, para que no pase más, queremos presupuesto real para políticas de prevención y erradicación de la violencia de género", dijo.Por su parte,, entendió que "Lo único que lleva un poco de consuelo en este dolor, es la justicia. Apelamos que la condena sea real, sea efectiva y que se caiga con todo el peso de la ley".