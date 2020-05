Un indigente fue atacado y mordido por una yarará de un metro

Una serpiente yarará atacó y mordió este jueves a un hombre en el barrio porteño de Retiro. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rivadavia, donde permanece internada.El inusual hecho tuvo lugar en la calle Libertad al 1600, a pocos metros de la intersección con la calle Posadas, y ocurrió minutos antes de las 20.Según el primer reporte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el hombre que sufrió el ataque sería un indigente que estaba en la zona y que no pudo ser identificado.Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con convulsiones y personal médico del SAME lo trasladó con urgencia al Hospital Rivadavia.La serpiente, que tenía alrededor de un metro de largo, estaba muerta y las autoridades decidieron enviarla al Instituto Malbrán para su estudio.La yarará es una especie terrestre de serpiente venenosa que tiene una longitud promedio de entre 80 y 120 centímetros y que se encuentra en regiones de la Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.Según especialistas, no se trata de una especie agresiva, aunque no duda en atacar si se siente bajo amenaza, si es molestada o si alguien se tropieza con ella.En 2019, la Secretaría de Salud de la Nación informó que unas 700 mordeduras de serpientes se producen en la Argentina cada año, de las cuales entre un 80% y 90% se atribuyen a yararás.El promedio anual de fallecidos por este tipo de ataques en nuestro país es de cuatro víctimas fatales.En cambio, las muertes por mordidas de serpientes en el mundo oscilan entre las 81.000 y 138.000 por año (cifras oficiales de la OMS).En caso de ser mordido por una serpiente, es de suma importancia acercarse al centro médico más cercano (la mayoría cuenta con suero antiofídico) para recibir el tratamiento adecuado. También se recomienda evitar hacer torniquetes para no agravar el bloqueo del flujo sanguíneo, no aplicar desinfectantes ni intentar succionar el veneno.Ante cualquier duda comunicarse con el Centro Nacional de Intoxicaciones al 0-800-333-0160. El servicio atiende las 24 horas todos los días del año.