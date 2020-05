"Le gané": El emotivo descargo de joven entrerriano recuperado de coronavirus

Sociedad Dieron de alta a dos pacientes con coronavirus en Gualeguaychú

Sebastián Parra, uno de los recuperados de Covid-19 en Gualeguaychú, recibió el hisopado que confirmó que ya no padecía el virus y luego de dos días no pudo contenerse y se lanzó a escribir un emotivo descargo en su Facebook.Continúa: "Pero pasó y hace dos días me informaron que el último hisopado dió nuevamente negativo, y cuento con el alta desde ese día. Gracias a todos los que se preocupaban día a día, y que de una u otra manera me ayudaron, sea haciéndome las compras, y hasta mimándome con regalos que me dejaban en la puerta y se alejaban. Gracias a mí familia y a los amigos que siempre estuvieron a disposición"."Por sí a alguien les puede llegar a servir, los síntomas fueron dolor fuerte de pecho, fiebre (aprox 38,5°), dolor de espalda, dolor de cabeza, y falta total de gusto y olfato. En ese orden de aparición." reveló."Ah, y cuando digo que le gané hablaba del covid-19", finalizó.