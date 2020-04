"La crisis de la pandemia nos llena de preocupación", aseguró la Iglesia

"Estábamos en una gran crisis y ahora la crisis de la pandemia nos llena de angustia y de preocupación, por eso queremos pedirle a San José Obrero que ilumine a todos nuestros dirigentes para que en este tiempo tan delicado puedan ir pensando una economía en función del hombre y no un hombre al servicio de la economía, que puedan primar los verdaderos valores, el bien común y así cada trabajador podrá ejercer su dignidad y llevar el pan a la mesa familiar", resaltó Ojea.



En un mensaje por el 1° de mayo, día en el que se celebra la memoria de San José Obrero, Patrono de los trabajadores, el titular de la CEA señaló: "En el día del trabajo acompañamos con nuestra oración a todos las trabajadores y trabajadoras argentinas".



"El trabajo hace a la dignidad de la persona, por eso decimos que el trabajo es sagrado. Sabemos muy bien que en nuestra Patria no solamente se gana el pan con el sudor de la frente, sino también con el sudor del corazón porque a veces las condiciones de trabajo no son las debidas", expresó el obispo.



