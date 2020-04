En primera persona: Enfermera argentina vive en Suecia y contrajo covid-19

Situación actual del país



Karina Lillo, es una enfermera argentina oriunda de Bahía Blanca, que tuvo su paso por la provincia de Entre Ríos. Hoy en día hoy vive en Estocolmo, Suecia, y le contó acómo es tener coronavirus y cómo se vive la pandemia en país."Estoy dentro de todo bastante bien, estoy con covid-19 positivo, me encuentro en mi casa, estoy tratando de sanarme de hacer todo lo posible, así puedo volver a trabajar, porque me encontraba trabajando y atendiendo pacientes con coronavirus", expresó Karina.Al respecto, dijo quey agregó: "Comenzamos a tratar pacientes con coronavirus el 20 de marzo en Estocolmo, en el hospital Sur, uno de los más grandes del país"."Cuando arrancamos, pensábamos donde vamos a conseguir todo lo que necesitábamos para tratar la enfermedad que nadie conocía, pero sabíamos que era infectocontagiosa. Por su parte todavía no estaban aislados, y cuando llegó tuvimos que comenzar a trabajar sobre la marcha, no teníamos planeado que teníamos que hacer".Sobre su contagio, contó queY continuó: "No sabemos cómo empezó, solamente que una enfermera se contagió de un paciente, porque en el hospital los baños están afuera del cuarto, y cuando salió de la habitación, la persona que estaba infectada con covid-19, le tosió sin querer a la enfermera en la cara. Ahí supimos que ella lo iba a contraer y en ese momento se largó a llorar".Sobre su diagnóstico, dijo que "del 1 al 6 de abril tuve asma, y trabaje contagiada, después el día 7, una médica me dijo que me veía mal, entonces como yo podía realizarme la prueba, ingresé a un cuarto y me la hice. En ese momento me mandaron a mi casa, y al otro día me llamaron y me dijeron que había dado positivo"."Tuve fiebre, dolor de cuerpo, perdí hasta hoy (jueves) el gusto, el olfato, me salieron unas heridas al costado de los dedos, y me mandaron antibióticos. Tuve malestar en el estómago, diarrea. Mis hijos se fueron con su papá, así que estuve aislada. Pero mi hijo de 8 años, anduvo en bicicleta 45 minutos junto a su padre para verme por la ventana porque me extrañaba", contó.Y agregó: "No puedo volver a trabajar, porque me quedo sin aire, camino para sacar la basura y ya siento que no puedo respirar. En Suecia, las personas con asma no son consideradas personal de riesgo".explicó.En el país, está permitido que los familiares puedan despedirse de los enfermos terminales con covid-19 y no tenemos cuarentena obligatoria".".Al ser consultada sobre la condición de la medicina en el país, dijo que "Lo que ocurre, es que uno primero debe ir a un médico clínico, y ese doctor te va derivando a los distintos especialista de acuerdo a lo que cada uno necesita, por eso uno puede tardar varios meses en tener un diagnostico".