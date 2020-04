Qué trámite deben realizar beneficiarios del Seguro de Desempleo para cobrar

En Argentina, unas 120.250 personas cobran el Seguro de Desempleo; el mismo se brinda a los trabajadores asalariados registrados, legalmente despedidos sin justa causa, un pago mensual, asignaciones familiares y cobertura médica mientras estén temporalmente sin empleo.



En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia por coronavirus, el gobierno nacional dispuso que el beneficio sea abonado en las entidades financieras, por terminación de DNI y sin turno, en coincidencia con el cronograma a Jubilados nacionales.



Así ocurrió a fines de marzo, cuando las largas filas de beneficiarios de jubilaciones y de la seguridad social rodearon los frentes de las sucursales bancarias.



A un mes de aquel acontecimiento, que fue tan criticado por la exposición sobre todo de quienes integran los grupos de riesgo por la pandemia, el Banco Central no incluyó a los beneficiarios del Seguro de Desempleo en el cronograma de pagos de fin de mes, como habitualmente se realiza, pudo saber Elonce TV.



Se presupone que la exclusión del calendario de pagos se debió a que primero contemplaron los programas con más beneficiarios. ¿Qué pasa hoy? Mediante una disposición con fecha 24 de abril de 2020, el Banco Central dispuso que el Seguro de Desempleo y los beneficios únicos por Matrimonio o Nacimiento no se cobren por caja, siendo que anteriormente se lo hacía por ventanilla. ¿Qué deben hacer los beneficiarios para cobrar? El Seguro de Desempleo contempla a jefas y jefes de hogar y beneficiarios de pagos únicos (matrimonio, nacimiento y adopción).



Para acceder al beneficio, éstos deben:

-solicitar turno en el banco donde perciben el beneficio

-si tiene cuenta: se vincula el beneficio

-si no tiene cuenta: se abre una nueva, gratuita, y en 48 horas se depositaría el dinero correspondiente.



El banco va a generar una orden de extracción para que puedan cobrar pronto hasta que reciban la tarjeta. Las condiciones del Seguro de Desempleo -Debería ser equivalente a la mitad de la mejor remuneración neta de los últimos 6 meses de empleo. Sin embargo, en promedio, roza el 15% del sueldo de los activos.



-Desde este viernes 1º de mayo se establecen nuevos topes: de $6 mil como mínimo a $10 mil como máximo.



-Se debe tramitar antes de cumplir 90 días de finalizado su contrato laboral.



-Se percibe entre 2 a 12 meses como máximo según la antigüedad.



-A partir de la quinta cuota, el monto a cobrar se reduce al 85% del valor vigente y a partir de la cuota 8ª al 70%.



-Es compatible con la AUH y tienen la misma cobertura social que cuando trabajaban mientras se extienda el Seguro de Desempleo.



(Elonce)