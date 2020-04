Cerró tradicional bar del centro de Rosario y dejó a 24 empleados sin trabajo

El Sindicato Hotelero Gastronómico de Rosario (Uthgra) confirmó que el reconocido bar "La maltería del siglo", ubicado en la esquina de Presidente Roca y Santa Fe, finalizó sus actividades y denunció que en medio de la pandemia por el coronavirus dejó a 24 empleados en la calle. Además, aseguró que no es el único comercio que tomó esa decisión de manera unilateral.



Indudablemente, los efectos del coronavirus siguen causando estragos en la economía local y la actividad gastronómica no es ninguna excepción. Queda expuesto que es uno de los rubros que más siente la falta de consumo, producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional. Y eso hace que el hilo se corte por lo más delgado: los trabajadores.



Sin embargo, desde el gremio que nuclea a los empleados del sector aseguran que "hay muchos empresarios" del rubro que "aprovechan" la ocasión para forzar las "renuncias compulsivas" de los empleados, y luego reabren la actividad comercial con otra razón social.



Denuncian que esto que ocurrió en "La maltería del siglo", de Presidente Roca y Santa Fe, que no está relacionado al ubicado en Pellegrini y Entre Ríos, que lleva el mismo nombre, pero es de distinto dueño. Desde el gremio, aseguran que la dueña del local de Paseo del Siglo comenzó a llamar de manera individual a cada trabajador para ofrecerle una indemnización económica. "Hace 25 días recibimos denuncias de que la dueña estaba llamando de forma individual a cada empleado, y así logró arreglar el despido de 21 y 3 se negaron y adelantaron que iniciarán acciones legales", precisó el titular de Uthgra, Sergio Ricúpero.



Se mostró indignado con la actitud de la empresaria, y consideró que se trató de una "renuncia compulsiva de los trabajadores, cuando sabemos que hay muchos locales que están haciendo un enorme esfuerzo para mantener las fuentes laborales. A la gente no hay que abandonarla", enfatizó el sindicalista para precisar que este no es el único local que optó por tomar esa drástica medida ante la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus. (La Capital)