Para combatir al coronavirus, un niño donó todos sus ahorros a un hospital

La localidad de Laprida, provincia de Buenos Aires, se vio conmovida por el gesto solidario de un nene de 8 años que estaba ahorrando plata para comprarse ropa por el cumpleaños de 15 de su hermana pero decidió donar lo recaudado al hospital local, en medio de la pandemia de coronavirus Covid-19. La historia se hizo pública cuando el intendente, Pablo Torres, la compartió en su perfil de Facebook y rápidamente se volvió viral."Danielito García nos trajo sus ahorros para donarlos para comprar barbijos, un gran gesto que quiero compartir con todas y todos los lapridenses", reveló el intendente en su cuenta de Facebook y posteó un video que se hizo viral en el que muestra la alcancía llena de monedas que el pequeño donó para combatir el coronavirus Covid-19."Estaba juntando para comprarme un pantalón para los 15 de mi hermana, pero decidí dárselos al intendente para que compre barbijos y para llevarlo al Hospital", reveló el chico en diálogo con los medios locales luego de donar su dinero para que se use en la compra de materiales el nosocomio Municipal Pedro S. Sancholuz.Laura Iturralde, su abuela y tutora, relató en diálogo con el portal de noticias locales Oh Laprida que en seguida se pusieron en movimiento para poder recolectar las monedas en un frasco que hizo las veces de alcancía para alcanzarlas a las autoridades del Municipio. Las hermanas del pequeño, Laura (que es la de 15 años) y Muriel, de 12 años, también lo ayudaron para cumplir con su iniciativa.Luego de dar a conocer de manera pública la noticia que conmovió a todos, el intendente contó que habló con el nene por videollamada "para no romper las medidas de aislamiento" por el coronavirus Covid-19, y le agradeció por el "inmenso gesto".