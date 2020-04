Bajante del río Uruguay: Afirman que "es el cuarto peor abril de la historia"

Paraná Estiman que el río Paraná seguirá con bajo caudal hasta mediados de mayo

Las lluvias que se registraron en los últimos días no fueron suficientes para poner fin a la bajante en el río Uruguay. Los técnicos uruguayos de la represa de Salto Grande no son optimistas en cuanto a una rápida recuperación del caudal.Desde el área de Hidrología del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, el ingeniero Eduardo Zamanillo, dimensionó la actual bajante del río Uruguay, mencionando que "estamos en una situación hidrológica que responde a un estiaje severo y declarada desde el 27 de marzo".El profesional detalló que (desde esa fecha) se "está enviando aguas abajo un caudal del orden de los 600 metros cúbicos por segundo, con muy poca fluctuación".Zamanillo contó que la bajante configura "un récord histórico absoluto, dado que el río Uruguay (puntualmente en Concordia) el mínimo fue en 1898; o sea que hay 122 años de datos".Ya mirando la "serie para el mes de abril, este es el cuarto peor abril de la historia", ya que "sólo fueron peores los abriles de 1945, de 1916 y de 1917", explicó el ingeniero a"No solo es el peor de este siglo XXI, sino que es el peor desde que está el embalse de Salto Grande y es el peor desde 1945", agregó. Encima, puntualizó que "la probabilidad es que las lluvias continúen por debajo de lo normal, en el próximo trimestre".Por último, Zamanillo contó que (actualmente) se está trabajando con "dos turbinas" de las 12 que tiene el complejo hidroeléctrico.No obstante, "no hay riesgo cierto (en el corto y mediano plazo) de que haya un inconveniente para satisfacer los usos prioritarios del agua, como los domésticos, sanitarios e inclusive de navegación", aclaró.