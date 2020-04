Más de 400 personas en comedor parroquial para recibir una vianda

El comedor de la Parroquia de la Gruta de Lourdes, que se encuentra bajo las directivas del padre Daniel Petelín, realiza un arduo trabajo durante la pandemia. Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lejos de cerrar sus puertas debió incrementar día a día su labor; y en la actualidad, cumpliendo con los protocolos de seguridad e higiene, un gran grupo de colaboradores dan asistencia alimenticia diaria a más de 400 personas.Dicha demanda puede verse hasta los sábados por la noche, donde largas filas de personas aguardan por un plato de comida caliente, para llevar a sus hogares.El párroco resaltó que "nosotros vemos la necesidad en la zona sur, pero esta realidad se replica en toda la ciudad de Concordia". Mencionando que por tal situación "hemos tenido que ampliar la preparación de comida", llegando a entregar "casi mil porciones durante el fin de semana pasado".En rigor, "fueron 980 porciones que dimos el sábado, que es el día de mayor demanda porque no están abiertos otros comedores", aseveró el religioso.

"Esta situación de cuarentena por la pandemia nos ha llevado a una necesidad de alimentos en más familias, que no la teníamos antes", subrayó. Informando además que, junto al municipio, se brindará apoyo también al "comedor en la Capilla San Andrés, que asistirá a 150 personas".Sin embargo, el comedor no escapa a la realidad económica del país, donde los presupuestos no alcanzan; y fue así que padre Petelin pidió la solidaridad de todos.El comedor de Gruta de Lourdes recibe todo tipo de donaciones de alimentos que la población desee efectuar, pero principalmente están necesitando "leche en polvo, azúcar, yerba y pañales", aseguró a Diario Río Uruguay.