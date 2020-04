Cerveceros Entrerrianos: "Un 70 por ciento piensa cerrar sus emprendimientos"

Cerveceros Artesanales Entrerrianos, desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, tuvieron una caída de un 90 por ciento de las ventas y temen que un gran porcentaje de productores tengan que cerrar sus emprendimientos."En este momento la producción de cerveza está parada. Nosotros comercializábamos la mayoría de nuestra producción en bares y como están cerrados nos vimos altamente afectados", comentó Mirko, un productor cervecero aEn relación a la caída de venta declaró que ""."Antes de que se declare la pandemia veníamos con una temporada muy buena, participábamos de eventos masivos, autogestionados y fiestas privadas. Las personas demandaban nuestros productos", remarcó.Teniendo en cuenta la situación de bares de cervecería artesanal en la provincia, Ignacio Avero, dueño de un comercio declaró que "en marzo pudimos pagar los sueldos, pero para abril los números ya no cierran. Estamos esperando que nos lleguen créditos desde Nación. En mi caso particular llevo cinco meses de vigencia en el rubro y se hace muy difícil. Además, hay prestamos que solicitan más antigüedad y no es posible acceder"."Junto con la Cámara Argentina de Cervecería Artesanal, realizamos un trabajo de revelamiento en más de 450 establecimientos y se determinó que la situación no es buena. En el país había muchos emprendimientos cerveceros meses anteriores, habían contraído préstamos para renovar equipos y todo esto genero una rotura en la cadena de pagos", indicó Mirko."Este sábado 2 de mayo, celebraremos, a través de las redes sociales, el día internacional de cervecero artesanal; los cerveceros estarán mostrando el proceso de cocción. Los interesados pueden contactarnos por nuestra página de Facebook: Cerveceros Artesanales de Entre Ríos y hacer encargue por delivery", culminó Mirko.