Se desmoronó gran parte de un parador en la zona de islas frente a Rosario

Carlos Vaccareza, conductor de un programa náutico, aseguró que la isla es la zona de la ciudad que más está sufriendo la bajante del caudal.



"Hay muchos daños, principalmente en la zona frente a La Florida, en la parte sur de Isla Verde, donde el parador Los Pagos tuvo una gran caída de la barranca y de su estructura, el derrumbe es muy importante, un desgaste que se nos escapó a todos y que podría haber sido violento", describió.



En tal sentido, agregó: "No han cambiado las corrientes porque el río siempre tira hacia el sur en esta región, pero lo que se han modificado son los caudales, se han secado las lagunas, igual en otras épocas ha habido bajantes extremas".



La bajante del río Paraná provocó derrumbes y socavones en la barranca el pasado sábado en el Club Mitre y en otros sectores de la costa ribereña rosarina. Ahora, el nuevo desmoronamiento se registró en un parador isleño frente a La Florida. Mañana se realizará un relevamiento ocular con embarcaciones de Prefectura Naval Argentina.



El secretario de Obras Públicas, Luis Conde, recorrerá las zonas afectadas en la costa rosarina para evaluar la situación a partir del desmoronamiento ocurrido el pasado sábado en el club de pesca Mitre.



"El grueso de la costa ribereña en su planimetría actual no responde para nada al origen de la misma, ya que el hombre a modificado todo con el paso de los años para hacer muelles, zonas portuarias y deportivas", analizó Conde en declaraciones al programa "Trascendental", de LT8.



En tal sentido, el funcionario municipal aclaró que su punto de vista "no es una objeción", sino que se trata de estructuras de madera centenarias que por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento se fueron deteriorando.



"En cualquier lado de la costa uno ve pilotes caídos, vencidos, podridos, esta estructura en su parte superior tenía losas de hormigón que contenían relleno de arena que fue por ejemplo lo que colapsó el otro día en el Club Mitre", precisó para explicar lo ocurrido en el área central.



En ese sentido dijo que además de la zona Franca de Bolivia, lo que más le preocupa al municipio son las pendientes de Costa Alta. "Mañana vamos a recorrer con Prefectura desde el río y también el grueso de la costa rosarina", indicó.



Sin embargo, dijo que por ahora lo básico es evitar pérdidas ya que no será posible iniciar refacciones: "No es sencillo ni barato de reparar, así que lo que vamos a hacer es resguardar la vida humana", aclaró para indicar que se inspeccionarán los sectores donde hay bares, clubes y casas. "La idea es prevenir alguna posibilidad de desmoronamiento", concluyó para admitir que Rosario no está hoy en condiciones de encarar ese tipo de inversiones. (La Capital)