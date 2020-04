Coronavirus: Confirmaron el primer caso pediátrico en Corrientes

Desde el Hospital de la localidad correntina de San Cosme confirmaron que dio positivo el estudio de covid-19 de una niña de 11 años. La menor es sobrina de la esposa de un penitenciario, también con coronavirus, y se encuentra aislada en su casa en un paraje en la jurisdicción de San Cosme donde hay en total tres casos positivos."Lamentablemente es así. Es una menor sobrina del caso 0", confirmó a radio La Dos la jefa comunal de la localidad Verónica Maciel.La menor, de 11 años, sería sobrina de la esposa del penitenciario. Ambos habían dado positivo para COVID-19 días atrás y viven en la casa contigua a la de la pareja en el barrio Santo Domingo, en la cuarta sección de San Cosme.Junto a la niña, conviven sus abuelos y una tía. Los adultos mayores ya habían sido hisopados en la primera tanda de pruebas y a la fecha los resultados no indican que estén infectados.Hoy realizarán pruebas al padre, la madre y el hermano de la niña.Por lo pronto, las medidas sanitarias se concentrarán en esta dos viviendas, mientras que desde la intendencia reconocen que no se descartan nuevos positivos.En la última semana se conoció dos casos positivos de coronavirus en el Hospital Garrahan y fueron los primeros registrados en ese centro de salud. Los pacientes fueron un bebé de seis meses y un niño de tres años. No son los únicos en el país, también se registró uno en La Plata días atrás y anteriormente una beba de tres meses de Entre Ríos se contagió en Chaco.En Corrientes, anoche se acumularon 48 casos positivos. De este total, 27 se han recuperado y han sido dados de alta, uno sigue internado en sala general del Hospital Llano. Los 20 restantes, están aislados.A la vez, hay 2.081 personas en aislamiento preventivo y 2.376 concluyeron esa condición. De acuerdo con el último parte del Ministerio de Salud de la Nación, el total de fallecidos en toda la Argentina llegó a 207 y el número de infectados ascendió a 4.127.