Médico despedido: "Considero que no debo pedir disculpas por estar con diarrea"

Conferencia de la directora del hospital de Colón

"El domingo 12 de abril aproximadamente a las cinco de la mañana me llamó el ginecólogo de guardia diciéndome que debía hacer una cesárea. Yo estaba descompuesto y les dije que no podía. Luego me llamó la directora,. A los diez minutos me volvió a llamar y me preguntó "¿se te pasó la diarrea?"; le respondí "doctora, estoy con vómitos" y me volvió a cortar. Cuando me sentí mejor fui a la guardia, me evaluó la Dra. Laura Rodríguez y me extendió el certificado. El lunes a las 9 de la mañana, cuando abre la oficina de Recursos Humanos presento la nota en la cual explicó los hechos junto con el certificado.. Literalmente, que me echaban. Firmé la resolución y pedí asesoramiento legal.El jueves se lo comuniqué a mis compañeros y se pidió una reunión urgente con la directora. Fuimos todos los cirujanos y para evitar los roces yo me retiré, porque obviamente no estaba en mi mejor estado de ánimo. Mis compañeros lograron un acuerdo de palabra, en el cual la doctora les dijo que vaya a charlar con ella, que le pida disculpas, que se iba a solucionar el problema y yo iba a ser reintegrado al servicio.El lunes de la semana pasada tuvimos una reunión. La respuesta que me da la doctora es que pidió asesoramiento legal al ministerio y le dijeron que tenía que tomar esta determinación. Me dijo que no tenía posibilidades de solucionarlo porque ya estaba en una instancia ministerial y que si quería presentase un escrito. Con mi abogado presentamos un recurso de revocatoria y hasta ahora no hemos tenido respuesta.El viernes, los médicos de diferentes especialidades fueron a charlar con la doctora para expresarle lo que consideran que es una injusticia, una medida desproporcionada y arbitraria.Es cierto que, pero acá no fue porque había muchos cirujanos y no necesitaban tantos, sino".. Y no me echaron cualquier día, me echaron un miércoles porque el martes estaba de guardia. Si me echaban el lunes, el martes no había médico de guardia. Eso habla de algunas cosas que moralmente son reprochables, porque si la decisión estaba tomada, para qué me hicieron trabajar un día más", apuntó Gularte aY continuó: "Yo tengo un estrés tremendo, me tiene agotado este tema. A esta altura estoy cada vez más desconcertado. No sé si seguir peleando para que me den un cargo y alguien esté a la expectativa de que yo me equivoque y hacérmelo pagar, a lo mejor de la peor forma"."Pero estoy en una disyuntiva, no puedo decirle a mis compañeros que dejen de reclamar.denunció, al tiempo que comunicó que está a la espera de una respuesta al recurso de revocatoria por la sanción que le impusieron.

En tanto, la directora del Hospital San Benjamín, Norma Hernández, este martes brindó una conferencia de prensa en la que aclaró que tras analizar la situación y la forma en la que se dieron los hechos, "lo que correspondía era que esta persona no siguiera en la guardia ni en la suplencia"."Analice la gravedad de la situación planteada, por una persona que necesitaba asistencia por una urgencia, que si no hubiera sido por otro profesional que no estaba de guardia y que tuvo la voluntad de acudir al llamado porque éticamente entendió que debía, cómo hubiera terminado ese episodio comprometiendo la vida", se preguntó Hernández."Si esta persona, que es un buen profesional es su área, que en otros momentos prestó su colaboración, en este escenario no lo había hecho y nada me asegura en que el futuro se registre una situación similar y corra riesgos la vida de una persona", argumentó al aclarar que el despido de Gularte "no es una cuestión personal"."Los médicos, más allá de los sueldos, tienen una obligación ética y debemos dejar de lado situaciones que no son las más justas, por lo menos hasta que pase la pandemia", resaltó la directiva, al tiempo que aclaró: "No podía obviar esta situación en un momento como este".