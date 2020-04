Durante la cuarentena hubo 900 denuncias por violencia de género en Entre Ríos

Policiales El acusado del crimen de joven madre tuvo una causa por abuso que fue archivada

confirmó ala directora de la Oficina de Violencia de Género, Yanina Izet.El Rejucav tiene por objeto la recolección y sistematización de datos de las causas de violencia que tramitan en sede civil, laboral y de causas penales que se derivan de hechos de violencia familiar y contra la mujer en la provincia de Entre Ríos."Los organismos judiciales que refieren a violencia familiar y violencia contra la mujer se encuentran trabajando, al igual que otros organismos del Estado vinculados a la problemática", aseguró la funcionaria judicial al dar cuenta de las formas de trabajo durante la cuarentena por coronavirus.Y continuó:"Cualquier persona que atraviesa una situación de violencia o quien tome conocimiento del riesgo de otra, puede ingresar, se le solicitan datos personales que permitan las medidas de protección y enviando esta planilla, ingresa a un correo oficial de la Oficina de Violencia de Género que la remite al organismo competente en la provincia", detalló Izet, al asegurar que esta modalidad "es accesible las 24 horas".Consultada a Izet cómo pueden hacer aquellas mujeres que no tienen acceso a internet, ésta les encomendó "llamar al 911 ante la urgencia, al 144 para asesoramiento, o acudir a la comisaría más cercana, o la subsecretaria provincial o municipal de la Mujer".Al interrogarla a Izet sobre la revisión de las prácticas judiciales "para no llegar tarde" ante una situación que ya había sido denunciada, como el caso del, esta comentó:En la oportunidad, Izet aclaró que, entre las que mencionó "la exclusión del hogar o restricciones de acercamiento". Asimismo, acotó que "las situaciones de violencia contra la mujer no solo se dan en contextos de convivencia".Izet refirió al respecto que "ayer volvió a la provincia una mujer que atravesaba una situación en Quilmes, Buenos Aires". "El juzgado de Galarza, junto a la intendencia, facilitaron su protección y hoy cumple la cuarentena", ejemplificó."Las situaciones familiares que atraviesan por esta violencia, se ven agravadas por esta condición de encierro", evidenció la funcionaria judicial. Y en ese sentido, citó las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud: "Las mujeres en este periodo de pandemia se encuentran triplemente en condición de vulnerabilidad por el riesgo de su salud, porque son quienes se ocupan de las tareas de cuidado y porque aquellas que atraviesan situaciones de violencia suelen agudizarse al estar encerradas con quienes son sus agresores"."Es importante consultar y pedir ayuda, comunicarse con familiares y amigos ante alguna situación que pueda agravarse, porque las víctimas suelen estar aisladas, sin hablar con nadie", encomendó la directora de la Oficina de Violencia de Género.