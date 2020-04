Despidieron de hospital entrerriano a médico por "negarse" a asistir en un parto

El médico cirujano Horacio Gularte fue convocado en la madrugada del 12 de abril último para atender una urgencia -cubre guardia pasiva- en el Hospital San Benjamín, de Colón, y no se presentó a prestar servicio. Varias horas después, según explican en el Ministerio de Salud, se comunicó y adujo problemas intestinales: explicó que tenía diarrea.Su reticencia, sin embargo, puso en riesgo la vida de una mujer en trabajo de parto y de su bebé por nacer, y por eso las autoridades sanitarias de la provincia dispusieron su despido. Gularte, sin embargo, apeló la decisión que fue confirmada por el Ministerio de Salud.La desafectación de Gularte generó el reclamo público de los médicos del Hospital San Benjamín, que expresaron "la inmensa preocupación por parte de toda la comunidad médica local ya que, un colega en el cual uno puede depositar toda la confianza ya que su actuar médico no presenta fisuras. Además, es un profesional muy bien formado en su especialidad y sobre todas las cosas posee un gran nivel de compromiso con sus pacientes. En esta situación extraordinaria que afrontamos, consideramos al Dr. Gularte como una pieza clave por sus conocimientos y experiencia en el manejo de la urgencia y ante esto, solicitamos su reincorporación inmediata".El informe que produjo la directora del Hospital San Benjamín, Norma Hernández, contrasta con esa descripción.En una presentación por escrito que hizo ante la secretaria de Salud, Carina Reh, Hernández da cuenta deen el cual -a mi entender- el accionar de un profesional de la institución"."El doctor Gularte, al ser convocado por el ginecólogo Dr. Tirado, manifiesta abiertamente "que no prestará colaboración para ninguna cirugía ginecológica y que ya había explicitado eso a la dirección", tal como lo mencionó en el informe el Dr. Tirado, y como lo refiriera verbalmente al plantearme esa madrugada el inconveniente por el cual debía ingresar con urgencia a la paciente embarazada y en trabajo de parto a cesárea y requería un ayudante, por las características de la paciente, y el cirujano de guardia se negaba a presentarse. Nada mencionó en ese momento de indisposición de salud alguna, fue netamente una decisión tomada unilateralmente por el profesional en cuestión", recalcó.El informe agrega: "Cuando esta Directora inicialmente le pide, en conversación telefónica, al Dr Gularte que asista a la cirugía y luego discutimos su planteo con calma, resuelto el caso, repite que, por lo cual efectivamente requirió certificado a la profesional de guardia por un episodio digestivo que aparentemente había acontecido de madrugada".Según publica el sitio, el día 15 la directora Hernández lo notificó de la disposición N° 3 del Hospital San Benjamín a través de la cual se dio de baja la contratación de Gularte. Ese mismo día, y antes de anoticiarse de la determinación y durante una charla de capacitación sobre coronavirus en la sede de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Gularte dijo que "seguramente la disposición dice que tenemos que hacer cirugías con los ginecólogos y ningún cirujano va a aceptar, por lo que va a tener que buscar a esos médicos extranjeros que traen sin matrícula porque nosotros no vamos a operar".En la presentación de la directora Hernández se destaca que en el que escrito con el que pidió la revocatoria de la sanción que le impusieron, Gularte en ningún momento "muestra algún tipo de pesar o de preocupación por las personas a quien, cuando irreflexiblemente se negó a asistir en una cirugía de urgencia, puso en serio riesgo y hasta se puede entender, vulneró su derecho a la salud". Y por eso le pidió a la secretaria de Salud de la Provincia que refrende la decisión de la dirección del Hospital San Benjamín de sostener la expulsión del médico.Al respecto, desde el Ministerio de Salud adelantaron una postura: "Es un médico contratado para la guardia pasiva, que cuando se requirió su asistencia no fue al servicio, abandonándolo. Luego, después del hecho y ya pasadas varias horas del requerimiento, argumentó que tenía diarrea. Ese perfil y compromiso ético y médico de ese profesional no sirve. Y encima en medio de una pandemia", dijeron.