Registran 1.902 casos de dengue en Jujuy

Sociedad Científicos afirman que el mosquito del dengue se adaptó para sobrevivir al frío

El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, informó este lunes, que la provincia registra un total 1.902 casos de dengue en seis localidades donde rige la emergencia sanitaria por la enfermedad e insistió en que la población realice el "descacharrado" para no tener larvas en aguas estancadas."Es importante destacar que están todos los brigadistas municipales y equipos de salud trabajando en este tema", señaló el titular de la cartera sanitaria provincial, al afirmar que "se ha detenido el brote" en la localidad de Yuto, donde se originó el dengue en la provincia.Bouhid llamó a la población a realizar el descacharrado para "no tener larvas de mosquitos en aguas estancadas" y requirió "ayuda para combatir al dengue, que no se transmite de persona a persona sino que se necesita un vector que es el mosquito".Recordó que el dengue "es una enfermedad que produce fiebre pero también puede producir la muerte" y que "en medio de la pandemia de coronavirus es importante que no haya pacientes febriles porque implica una gran esfuerzo para el sistema de salud".En Jujuy rige hace dos semanas la emergencia sanitaria por dengue ante la gran cantidad de casos confirmados que día a día se suman en las localidades concentradas en el este y sur provincial.