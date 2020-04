Aconsejan a pacientes cardíacos no demorar sus consultas por la cuarentena

El cardiólogo Martín Hermida

Cayeron los controles cardiológicos en Entre Ríos

"Hay miedo de los pacientes de contagiarse de coronavirus en los centros médicos"

, en diálogo con, comentó quePuso como ejemplo lo que ocurre en España: "Se dieron cuenta que tuvieron una caída del 70 % de las derivaciones de los centros de alta complejidad cardiológica de pacientes de infarto de miocardio, que es cuando se hace un cateterismo de urgencia, esto implica mayor mortalidad de pacientes que consultan tarde o que no consultan y que cursan un cuadro cardiovascular, en el caso del infarto, en la casa; dejan que pasen los signos y esto tiene secuelas muy importantes, como insuficiencia cardíaca a futuro, arritmias por esa cicatriz en el corazón que no se trató a tiempo y otras complicaciones que vemos más tarde".En Argentina, y más precisamente en Entre Ríos, "no estamos exentos para nada" de esta situación, puso relevancia el profesional. Se hizo un relevamiento, a través de varias asociaciones argentinas de cardiología. En este sentido detalló que "estadísticamente disminuyó casi 50 % las derivaciones a centros con hemodinamia, que es donde se destapan las arterias, respecto del año pasado, por ejemplo"."Esto genera preocupación. La pandemia no es todo. Si bien todas las instituciones médicas están abocadas al tema del coronavirus, hay un montón de patologías que no hay que descuidar. Uno no se refiere al paciente que tiene que hacer un control anual y da lo mismo que lo haga esta semana o que lo haga en junio, nos referimos a pacientes que tienen síntomas y no consultan por miedo del contagio de coronavirus, hasta aquellos que no consultan por temor a que les hagan una multa por ir al centro médico.", dejó en claro.Dijo que esta "es una estadística muy básica y reciente, pero indica una disminución de las consultas. Pasa lo mismo en la parte hospitalaria y también en el sector privado"."Este sería el mejor momento para colocarse un stend, por ejemplo, porque en un mes no sabemos cómo vamos a estar", indicó el médico.Hizo hincapié en que la preocupación de las federaciones de cardiología, es "la salud cardiovascular y la falta de consulta y controles en pacientes que ya tienen detectada la patología cardiovascular, y que tendrían que hacerse una intervención o hacer un estudio más profundo, y queda en la nada por temor a concurrir a consultorios privados que en un principio se cerraron, por una cuestión lógica, ahora están abiertos, cada uno tomó las medidas preventivas, de barrera, de higiene, espaciando los turnos. Uno teme que esta situación se prolongue en tiempo porque el problema del Covid 19 lamentablemente no va a terminar en mayo o junio, y hay cosas que no se pueden postergar".