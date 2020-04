Por lo menos hasta septiembre no habrá vuelos internos en el país

La crisis por el Covid-19 llevó a que se disponga el cierre de las fronteras terrestres y de los aeropuertos, salvo para vuelos de repatriación. La norma que se elaboró en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) expone que la medida está en línea con "la salida ordenada de la emergencia generada por el nuevo coronavirus Covid-19".



También sostiene que recién para esa fecha se autoriza la comercialización de billetes de pasajes aéreos.



Las aerolíneas que operan servicios de transporte aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del territorio nacional podrán reprogramar sus operaciones regulares o solicitar autorizaciones para operaciones no regulares a partir del 1 de septiembre y no antes.



Fuentes del gobierno dijeron al diario La Nación que "la medida se revisará cada dos semanas, como la cuarentena". Se intenta "evitar la venta de pasajes aéreos hasta tanto se reanuden los vuelos", insistieron los informantes.



Paola Tamburelli, al frente de la ANSAC, explicó que la decisión busca proteger a pasajeros varados que han comprado ya cuatro pasajes por empresas que venden sin autorización oficial.



Pero en medio de la pandemia, el gobierno también se apresta a dar un duro golpe a las empresas aéreas de bajo costo, sistema impulsado por el ex presidente Mauricio Macri y potenciar a la línea de bandera Aerolíneas Argentinas.



De hecho, el aeropuerto El Palomar, habilitado por Macri, ubicado en la periferia de la capital argentina sería cerrado en breve. Es una estación cabecera para las Low Cost.



El Gobierno considera que la experiencia de El Palomar está agotada y que el modelo "low cost" deberá sobrevivir, si puede, sin una estación de cercanía con la Ciudad de Buenos Aires. Expertos del sector sostienen, que para las empresas aéreas de bajo costo la mudanza forzada de estación aérea, sumada a las pérdidas que les genera el coronavirus, puede ser un golpe letal para al sector.