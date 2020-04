El Carnaval del País analiza distintas variables a futuro

El Carnaval del País no es solamente la máxima fiesta que tiene Gualeguaychú. Se ha convertido con el paso de los años en un sello inconfundible de la ciudad, pero también en una importantísima fuente de trabajo para miles de personas, que desde adentro de las comparsas o en la realización del espectáculo encuentran un ingreso económico que para muchos se ha convertido en un medio de vida.Desde la finalización de la exitosa edición 2020, los dirigentes del Carnaval del País no han vuelto a reunirse. "Esperamos poder hacerlo de modo virtual, hay temas importantes para definir, como el cierre del balance de la temporada pasada, el cambio de autoridades y sobre todo, empezar a ver alternativas para lo que viene", sostuvo hace unos días Norberto Rossi, quien ejerció la presidencia en el año anterior y deberá dejar su cargo para que tome la posta el delgado que elija el Club de Pescadores.Ricardo Saller, delegado de Pescadores y, casi con seguridad, próximo presidente de la Comisión, dijo que "debemos reunirnos para empezar a tomar decisiones. Primero cerrar el ejercicio de la gestión que encabezó Norberto Rossi, luego hacer el cambio de autoridades y desde ese momento, trabajar pensando en la edición 2021. Creo que una reunión virtual, donde se pueda dejar asentado en el libro de actas las resoluciones que se tomen, sería lo ideal por los tiempos que corren".Actualmente, la única certeza que tienen los dirigentes del Carnaval es que, por la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, no hay ningún tipo de actividad relacionada con las comparsas. "La cuarentena fue declarada en el momento en que las comparsas están en pleno proceso de rearmado, por eso las que pudieron hacer algunos movimientos en sus galpones, tuvieron que cortarlos y en el caso de Ará Yeví, no hemos podido volver a trabajar luego de unos días de descanso que le dimos al personal que trabaja todo el año en la comparsa", sostuvo Celso Bereciartu, dirigente del Tiro Federal.En consecuencia, resulta muy aventurado imaginar qué podría pasar con el Carnaval del País. Uno de los puntos que los dirigentes conocen y toman en cuenta, es que los espectáculos públicos serán de las últimas actividades que podrían volver a la normalidad, sin fecha imaginada y dependiendo muchísimo del avance de la situación sanitaria."Nadie imagina un 2021 sin Carnaval, pero tampoco podemos apresurarnos en tomar decisiones", indicó José El Kozah, dirigente del Sirio Libanés, quien expresó "debemos evaluar distintas alternativas a medida que se vayan teniendo certezas de parte del Gobierno Nacional. No sabemos cuánto durará esta situación, por eso debemos ir viendo alternativas a medida que conozcamos cuál será la realidad de la pandemia".En sintonía se expresó Francisco Claret, presidente de Central Entrerriano. "En nuestro caso, pudimos hacer algunos pocos trabajos de desarme de carrozas en el galpón de Marí Marí, pero no hemos hecho nada relacionado con la próxima comparsa. No tenemos certezas de cómo evolucionará la situación sanitaria, por eso no podemos aventurarnos a futuro. Se irán evaluando distintas alternativas en Comisión, manejándonos siempre con prudencia", sostuvo el titular Rojinegro.El Carnaval 2021 se encuentra en medio de una nebulosa por una simple razón, desde el Gobierno Nacional no se ha hablado sobre los espectáculos públicos dentro de las actividades que podrían volver a realizarse con normalidad. Como sucede con el deporte, los recitales y los eventos sociales masivos, dentro de los cuales claramente se incluye al Carnaval del País."Se puede trabajar sobre distintas alternativas, lo más importante es que se pueda hacer la próxima edición del Carnaval", sostuvo el vicepresidente de Juventud Unida, Lucio Benítez.En ese marco, algunos dirigentes han evaluado distintas alternativas, partiendo de lo que sería la lógica de Ará Yeví, Marí Marí y Kamarr tomando parte del Carnaval 2021 con una competencia normal, pasando por otras variables que se podrían contemplar modificaciones sobre las estructuras de las comparsas, cambios en la competencia o inclusive, analizar otras variables, pero siempre con la idea primordial de que el espectáculo del Carnaval del País se pueda realizar con la misma estructura de todos los años. (Fuente: