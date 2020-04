Cambiarán a partir de junio el esquema de vacunación contra la Poliomielitis

El esquema de vacunación contra la poliomielitis cambiará a partir de junio próximo y pasará de la actual oral bivalente (bOPV) más conocida como Sabin, a la vacuna inactivada (IPV) también conocida como Salk, informó la cartera sanitaria.



Este cambio de estrategia "es un gran paso en las políticas sanitarias del Estado Nacional en consenso con las 24 jurisdicciones y los expertos, para alcanzar mejores estándares de equidad en el acceso a la calidad de la vacunación de la población", detalló un comunicado de la cartera.



La vacuna bOPV -Sabin oral- fue esencial en la lucha contra esta enfermedad y permitió que en Argentina no se registren casos de polio virus salvaje desde 1984. Actualmente en el mundo, 3 países se consideran endémicos y sólo 2 (Afganistán y Pakistán) presentan casos de poliomielitis por poliovirus salvajes.



El Ministerio destacó que en la fase final para la erradicación de esta enfermedad, "es necesario que los países reemplacen progresivamente la bOPV por IPV en los esquemas de vacunación".



Esto es "para reducir los riesgos asociados al uso de la vacuna atenuada permitiendo mantener la inmunidad contra los 3 tipos de poliovirus (1, 2 y 3), mientras sea necesario continuar vacunando a la población en todo el mundo", precisó la cartera..



Indicó el Ministerio que con este cambio de esquema "se espera, en el futuro cercano, que la poliomielitis haya sido la segunda enfermedad en ser erradicada del mundo (después de la viruela) y luego de un tiempo prudencial (aún no definido), la vacunación antipoliomielítica pueda suspenderse".



En Argentina el nuevo esquema de vacunación constará de 3 dosis y un refuerzo de IPV a los 2, 4 y 6 meses de edad y al ingreso escolar. La inversión para garantizar la estrategia asciende a 17,5 millones de dólares para la adquisición de 2.800.000 de dosis destinadas a 700.000 niños por año



La poliomielitis es una enfermedad muy transmisible, que puede ser grave y afecta principalmente a menores de 5 años. Puede producir afectación del sistema nervioso, causar parálisis y hasta ocasionar la muerte. No tiene tratamiento y puede prevenirse a través de la vacunación.