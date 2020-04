Médico entrerriano amenazado: "No estoy en contacto con pacientes con Covid"

Sociedad Amenazaron a un médico entrerriano y discriminaron dos veces a una enfermera

". Así se leía en el cartel que le dejaron al médico Agustín D'Angelo, especialista en urología del Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires, por debajo de la puerta de su casa, en Santa Fe y Larrea. El médico es oriundo de Concordia. Detalló a Elonce que trabaja además en dos sanatorios, en provincia de Buenos Aires.El profesional hizo la denuncia. "La situación está encaminada, no fue traumático; necesité que se difunda para preservarme, para que la gente se concientice", afirmó.El que me dejó la nota es una persona que está con tiempo de sobra en la cuarentena, se nota, le da tiempo para hacer estas pavadas"."Me decía que me buscara otro lugar para vivir, que ponía en riesgo la vida de todos, si no decidía yo iba a decidir él. No me preocupó, no puso el piso del que era. Yo ya lo he dicho, si necesita hablar conmigo que me golpee la puerta y hablamos lo que sea necesario y si necesita alguna ayuda médica, se la brinda", dijo.En el sector que se desempeña "no se trabaja con pacientes con sospechas de coronavirus, nos dividieron para eso.", indicó.Cuando recibió la nota "lo primero que me despertó fue curiosidad, quería saber quién era para preguntarle qué razonamiento hace quien manda una nota por debajo de la puerta".