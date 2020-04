Las Fronteras del Cuerpo: Largometraje colectivo con participación entrerriana

Video: Las fronteras del cuerpo, una película colectiva en tiempos de encierro.

Un conjunto de cineastas de distintos puntos del país, trabajaron de manera colectiva a través de diferentes audiovisuales, para crear, un largometraje que refleja la coyuntura actual. Nicolás Herzog y María Mir, son realizadores audiovisuales que participaron del proyecto con su propuesta llamadomostrando el aislamiento desde Concordia."La cuarentena nos sorprendió a todos, y a la industria del cine en particular. Nosotros veníamos de estrenar una película el 12 de marzo, y a los días dejó de estar en las pantallas. Pero enseguida recibimos el llamado de un amigo, Andrés Habegger, con una propuesta muy original", expresó aNicolas Herzog.Al respecto, dijo que ""Se filmaron 15 cortos en total, en distintos puntos del país, para conformar estasAl respecto dijo, "es un proyecto experimental, original, y es un poco de lo que están haciendo muchos a lo largo del mundo para poder sostener en imágenes distintas miradas sobre esta situación de confinamiento que estamos viviendo".y agregó "estamos viviendo momentos muy particulares en lo personal y todo tenemos algo que decir sobre esta situación, y me parece que lo urgente es lo que lo hace original".Por su parte, María Mir, contó que ""Si bien trabajamos en conjunto, al mismo tiempo estábamos aislados unos de los otros, no teníamos idea que hacían los otros realizadores ni los directores. Ver el resultado final de todos los cortos, y como tenían mucho en común y también tanta diferencia, dialogaban entre sí. Fue una experiencia muy linda", finalizó.