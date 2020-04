Aprender en casa: Una docente se disfrazó de periodista para dar una clase

Valeria Argenio, es una docente de la ciudad de Gualeguaychú, y como muchos maestros buscó una estrategia para poder explicar un tema y educar desde la casa en el marco de la pandemia del covid-19. En su hogar, se montó un noticiero y les mando el video a sus alumnos.En la escuela, yo me hago un poco la payasa con los alumnos, entonces hice con un video, me hice la periodista, con un nombre ficticio, peluca, caracterice un personaje y prepare una clase", contó a, Valeria sobre su innovadora idea.Buscamos las herramientas más eficaces para poder utilizar y economizar algunas complejidades que pueden surgir en las familias".Sobre la cantidad la material que se manda a los alumnos, dijo que "cuando se decretó la cuarentena tuvimos, de un día para el otro que organizarnos y enviar actividades para que los chicos, para que no pierdan la continuidad pedagógica. Lo resolvimos con los medios que teníamos en ese momento".Al respecto, dijo que "en la primera etapa de la cuarentena, enviamos material para cubrir esos quince días que iba a durar. Pero en vista de que iba a continuar y que va a seguir por unos meses más, nos fuimos acomodando, y encontramos herramientas y formas para poder llegar a los alumnos".Además agregó que,Sobre cómo están trabajando hoy en día, dijo que "tenemos otro seguimiento y más contacto con las familias. Las actividades se mandan por día, y es menos la cantidad", y agregó que