Nogoyá: No presenta fiebre la paciente aislada por un posible caso de covid-19

Casos de dengue

En Nogoyá este jueves se activó el protocolo por un posible caso de coronavirus. Se trata de una mujer había estado en Morón, provincia de Buenos Aires durante dos meses. La paciente que, en un comienzo presentaba síntomas compatibles con covid-19, hace dos días que no tiene temperatura corporal elevada.El representante del nosocomio comentó que "procedimos a la activación del protocolo y le realizamos el hisopado, ya que l".. Estamos esperanzados que no sea coronavirus, pero tomamos todas las medidas para prevenir", señaló.Además, agregó que "esta persona tiene otras enfermedades de base y muchas veces los síntomas se pueden llegar a confundir".Teniendo en cuenta las diferentes acciones que lleva adelante la institución, el representante del hospital mencionó que "el establecimiento se desinfecta permanentemente. Además,".En lo que va del 2020, en Nogoyá se realizaron más de 150 bloqueos sanitarios en diferentes barrios por casos de dengue, en este sentido comentó que "trabajamos continuamente junto con el municipio para que las personas realicen la descacharrización. Los vecinos deben saber que si mantienen limpios sus patios el mosquito no circula".