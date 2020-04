Quedó descartado el caso sospechoso de coronavirus en Viale

Este jueves por la tarde quedó descartado el caso sospechoso de Covid-19 en la ciudad de Viale que estaba en estudio.En el Hospital Dr. Castilla Mira se recibió un comunicado de Epidemiologia de la Provincia, informando que el resultado del paciente ingresado días atrás y aislado previamente por sospecha de Covid-19, dio negativo para coronavirus.En tal sentido, recuerdan a la población que en caso de presencia de fiebre, tos seca, dificultad para respirar y dolor de garganta, deben comunicarse con el Hospital al 107, al 4920057 o realizar la consulta al 0800- 777- 8476 las 24 horas.Desde la comuna reiteraron que se prohíbe salir del domicilio si no es para cumplir obligaciones laborales o realizar provistas para el hogar teniendo en cuenta los recaudos establecidos y al regresar, lavarse las manos, sacarse el calzado y limpiar todos los objetos que se traen de la vía pública.Asimismo, se recomienda no trasladarse en grupos en vehículos y abstenerse de viajar a grandes centros urbanos.Vale que recordar que este jueves, el intendente de Viale, Carlos Weiss , daba cuenta de un caso en estudio y solicitó a los vecinos "no hacer una condena social de cualquiera de nosotros que puede ser sospechoso o incluso positivo porque esto no lo hace nadie a propósito. Hay que tomarlo con mucha tranquilidad y dejarlo en mano de los trabajadores de la salud que están haciendo un esfuerzo enorme".