Posible caso de coronavirus en Nogoyá: "Hay dos personas aisladas", dijo Cavagna

Este jueves se activó el protocolo por un posible caso de coronavirus en la ciudad de Nogoyá. Rafael Cavagna, intendente de la localidad, informó aque "la mujer que presentó síntomas es una paciente oncológica que se encontraba en Morón. En este momento ella y un remisero que la trasladó se encuentran asilados"."El caso sospechoso de coronavirus, lo presenta una mujer que paciente oncológica, que se encontraba en Morón desde antes de la cuarentena y a través de diversas autorizaciones pudo venir a la nuestra ciudad.", indicó el intendente.A su vez el presidente comunal destacó que "es"."Nogoyá no está exenta de posibles casos de coronavirus, nos encontramos en el centro de la provincia y tenemos mucho tránsito, no se pude aislar la ciudad. Desde el minuto uno venimos trabajando con las recomendaciones y disposiciones sanitarias que difundió el gobierno nacional y provincial", sentenció.En relación a la situación que se vive en la localidad, Cavagna remarcó que "la responsabilidad es de cada uno, si llegamos a salir que sea de manera justificada y respetando las normas establecidas. Mantener la distancia social y el uso del tapaboca. Muchas veces los vecinos buscan responsables y eso no tiene sentido".", mencionó.En relación a la actividad comercial indicó que "la pandemia trae cosas inéditas, la situación es muy diversa. Gracias a Dios, pudo trabajar el grupo agropecuario.Están trabajando las industrias que nos dan un poco de tranquilidad".En cambio, "el comercio minorista no está pasando por un buen momento, en una primera etapa estuvo sin funcionamiento y luego, con abrió pero con medidas que son complejas de aplicar en el interior".", señaló.Desde la Municipalidad anunciaron que se prorrogaron el pago de las tasas inmobiliarias y de las personas que no han facturado durante este periodo.En la localidad se registraron muchos casos positivos de dengue, en este sentido Cavagna enfatizó que "hay una especie de epidemia con el dengue, venimos trabajando con nuestro equipo de salud, y con el gobierno provincial, realizamos aplicaciones aéreas con el equipo de la provincia"."Hicimos más de 150 bloqueos domiciliarios, a medida que nos avisan. Es un tema que nos preocupa mucho y lo estamos combatiendo".Al finalizar el intendente dijo que "los vecinos tenemos que tener la responsabilidad para que el mosquito no exista. Hay que hacer hincapié en la descacharrización".