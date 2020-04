Denunciaron el funcionamiento de albergues transitorios pese a la cuarentena

En el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio, decretado por el presidente Alberto Fernández, varios rubros y/o actividades permanecen restringidas. Uno de los sectores que no puede prestar servicio es el de los albergues transitorios, pero a pesar de eso, la dirección de Inspección General de la municipalidad de Concordia recibió denuncias por el funcionamiento de uno.



Al respecto, Marcelo Carlos Tessani explicó a Diario Río Uruguay: "Tuvimos una denuncia de uno que estaba funcionado en la zona del Carrefour, pero cuando fuimos a constatar no estaba en funcionamiento".



"Hasta ahora no pueden abrir al igual que los hoteles", aclaró el municipal.



Por otra parte, el director de Inspección General de la Municipalidad de Concordia detalló que continúan realizando controles y operativos, en diferentes puntos de la ciudad.



Los mismos son llevados a cabo por el personal de la Central de Tránsito, Policía de Entre Ríos, Bromatología y Saneamiento Ambiental.



Ante la pregunta de cómo continúan los operativos, Carlos Marcelo Tessani dijo que "siguen haciendo de mañana y de tarde, donde se solicita el certificado único para circular". Y agregó que en lo que refiere a los comercios de la peatonal "controlamos de que trabajen a puertas cerradas y que no haya gente adentro".



A su vez remarcó que "a los que vemos que tengan personas dentro, le hacemos el aviso y en la próxima se pasa a la clausura".