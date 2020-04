Odontólogos advierten el encarecimiento de la práctica por protocolo de COVID-19

Política Las actividades que van a ampliarse durante la extensión del aislamiento

Sobre el protocolo de bioseguridad para odontólogos

"Estas medidas extras encarecen la práctica odontológica"

Pedido a las obras sociales

"La odontología es una de las áreas de la salud donde estamos más expuestos (al virus COVID-19) porque se generan muchos aerosoles con el uso del instrumental rotatorio y trabajamos a pocos centímetros del paciente", explicó a Elonce TV la odontóloga Pilar Ibarra. Y continuó: "Desde la declaración de las medidas de aislamiento, estamos limitados a atender únicamente casos de urgencias en determinados casos y en lo posible, haciendo una entrevista telefónica previa para evacuar las dudas que puedan resolverse desde casa y evitar la concurrencia de pacientes al consultorio"."Se debía dejar para el consultorio aquellos casos que no tengan otra opción más que intervenir en el sillón odontológico", agregó.. Lo cierto es que hasta el momento, los dentistas no están habilitados a trabajar y solo pueden atender urgencias siguiendo las recomendaciones establecidas en un estricto protocolo de bioseguridad.Al calificarlo de "restrictivo", Ibarra detalló en qué consiste el nuevo protocolo de bioseguridad."Las recomendaciones son el uso del kit descartable, al paciente también se le deben brindar elementos de protección y los asistentes detales y secretarias tienen que estar cubiertos con los mismos niveles de protección porque todos estamos en contacto", detalló la odontóloga."Nos recomiendan no usar el torno, el aparato que es para limpiezas; ni la jeringa triple que es la pistolita que tira agua y viento. Por lo tanto, la atención que podemos realizar es muy acotada porque cualquier intervención odontológica requiere del uso de instrumental rotatorio", aclaró Ibarra.De acuerdo a lo que señaló la dentista, el protocolo establece que "en caso que la emergencia lo amerite, debemos ventilar los ambientes por al menos tres horas luego de haber atendido al paciente, y no haber trabajado más de cinco horas diarias"."En este contexto, es prácticamente un paciente por día", advirtió la profesional.Y agregó: "Hay que cubrir el sillón, vaciar los consultorios de cualquier elemento que no sea absolutamente necesario y hasta el título universitario debería ser removido de la pared".Para Ibrarra, "este nuevo protocolo de bioseguridad que ha generado tantas controversias, no es solo el camisolín y la bata, es todo el tiempo que conlleva preparar el consultorio antes y después, con todas las medidas extras que encarecen la práctica odontológica"."Los aranceles que teníamos contemplaban un módulo de bioseguridad que incluía un barbijo y un par de guantes. En este nuevo contexto fue necesario crear un nuevo código para abarcar este protocolo que debemos hacer cada vez que venimos al consultorio, y con cada paciente", especificó la dentista."Los odontólogos que realizan prácticas quirúrgicas están más familiarizados con estas medidas, pero quienes no hacemos esa parte de la odontología nos implica encarecer un montón los costos porque lógicamente, todo esto tiene un valor", alertó al respecto.Y en ese sentido, remarcó que desde el sector exigen a las obras sociales que tomen ese código y lo incluyan dentro de su cartilla de prácticas autorizadas "porque este protocolo de bioseguridad no está incluido y no lo están cubriendo"."Los odontólogos no podemos hacerle frente a una bio que cuesta entre 1.500 y 2.000 pesos por cada vez que venga un paciente al sillón", sentenció."El valor de una consulta es el mismo que el de un combo de una casa de comidas rápidas, y lo pagan a cuatro meses, con 190 días de demora", comparó, al tiempo que insistió: "Los odontólogos no podemos afrontar el encarecimiento que sufrió nuestra práctica"."Hace un mes que estamos sin trabajar, tenemos gastos fijos y se hace muy difícil el abordar este costo y asumirlo, porque prácticamente no está siendo viable", destacó Ibarra."No podemos retacear en bioseguridad porque los odontólogos podemos ser vectores de enfermedades a nuestras familias, a las familias de nuestros pacientes, a nuestra comunidad, si no trabajamos en condiciones seguras", acusó la odontóloga paranaense al bregar por "garantizar prácticas seguras para nosotros y la comunidad".