Triste situación: Nene de 11 años quedó solo tras la muerte de su madre

Foto: Hospital de Cutral Co Crédito: LM Neuquén

Un nene de 11 años quedó a disposición de la Justicia luego de que su madre muriera en las últimas horas en Cutral Co, provincia de Neuquén, donde estuvo internada en el Hospital local. Ambos eran oriundos de la provincia de Santa Fe, aunque desde hacía un par de meses se habían instalado en la comarca petrolera.



La mujer de 41 años fue internada por una neumonía aunque se investigó como sospechosa de coronavirus, lo que fue descartado luego de dos hisopados que se le realizó. Su cuadro se agravó y el pasado martes, falleció.



"El día martes se registró el deceso de una persona de sexo femenino en el hospital, mayor de edad, que se encontraba internada, no tenemos mayores datos, sabemos que la persona no es oriunda de la localidad, es de Santa Fe, se encontraba con su hijo menor de 11 años", expresó el comisario Mayor Ariel Pereira a medios cutralquenses.



Según pudo conocer el diario LMN, en los días previos al trágico desenlace la mujer tenía problemas respiratorios. A raíz de esto, llegó al hospital con una neumonía muy avanzada y fue internada inmediatamente.



Fuentes sanitarias consultadas por la radio local La Roca explicaron que se le realizaron dos hisopados por coronavirus (como así también se realizó todo el protocolo ante un posible caso, por lo que fue aislada), pero ambos análisis dieron negativos.



Debido a que sólo vivían la mujer con su hijo en la localidad, mientras que estuvo internada, el nene quedó al resguardo del servicio de pediatría del nosocomio. En un primer momento, se hablaba de que el menor había sido cuidado por otra persona durante esos días, pero fue desmentido.



Atento a esta trágica situación se dio intervención a la jueza de menores, por lo que el niño quedó con una familia sustituta hasta tanto su padre biológico, el que fue contactado por las autoridades, pueda viajar a buscarlo. Es que para ello que se emitió un permiso legal para que el progenitor pueda circular desde la provincia de Santa Fe hasta Neuquén durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.