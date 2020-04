Coronavirus: Murió otro médico y hay nuevos enfermeros infectados

Política Fernández dialoga hoy con gobernadores y luego anuncia extensión de cuarentena

Héctor Bornes, de 56 años, domiciliado en la ciudad de San Vicente, es el primer médico bonaerense que muere a causa del coronavirus. El doctor graduado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y con 30 años de trayectoria en el sistema público fue internado de urgencia este jueves en el hospital Cuenca Alta, de Cañuelas.Estuvo en la terapia unas horas y murió por las severas complicaciones respiratorias que le provocó el COVID-19. Trabajaba en el hospital municipal Angel Marzetti, de Cañuelas, y se había autoaislado en su domicilio del centro de la localidad de San Vicente, el 14 de abril pasado, cuando tuvo los primeros síntomas de fiebre y dolor de cabeza.El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, dispuso dos días de duelo por la muerte de Bornes, a quien calificó como "vecino y trabajador de nuestro sistema de salud pública".Lo mismo ocurrió en la localidad vecina de Cañuelas. Allí, la intendenta Marisa Fassi decretó 48 horas de duelo, "en homenaje al profesional oriundo de Carlos Casares que se desempeñó por más de 30 años en el Hospital y en las salas de atención primaria de Santa Rosa y Los Pozos".Según, la esposa del profesional, Silvia Marelli, jefa del servicio de Pediatría en el hospital de San Vicente, también dio positivo en los análisis por la enfermedad que derivó una pandemia. La hipótesis que evalúan las autoridades es que la médica habría contagiado -en su casa- al doctor Bornes.El estado clínico de la mujer sería estable y permanece confinada en su domicilio. El matrimonio de médicos tiene dos hijos y todos viven en ese distrito del sur del conurbano bonaerense.En el mismo hospital de Cañuelas falleció el primer enfermero de Buenos Aires por consecuencia del virus que hace 120 días se detectó en China. Se trata de Silvio Cufré (47), quien trabajaba en el Instituto Médico de Brandsen (IMB) y que tuvo los primeros síntomas el 8 de abril. Cufré murió el viernes 17. Estaba medicado por problemas de presión.De esta manera, San Vicente presenta en la estadística dos muertes (Cufré y Bornes) y 17 casos confirmados. Las víctimas y la mayoría de los positivos son personal que se desempeña en la salud.Dos enfermeras de la maternidad del Hospital Penna de la Ciudad de Buenos Aires dieron positivo por coronavirus. La información fue confirmada a Clarín, pasadas las 23 de este jueves, por fuentes del Gobierno porteño.Según indicaron en el Ministerio de Salud de la Ciudad, las enfermeras trabajaron el domingo en horario nocturno, con lo cual se dispuso el aislamiento preventivo del personal de guardia ese día.Asimismo, confirmaron en la noche de este jueves que el hospital funcionaba normalmente, que no se cerró ningún servicio y ya se habían dispuesto los reemplazos para el próximo fin de semana.El motivo del contagio de las enfermeras está en estudio. Una de las ellas trabaja también en una clínica privada.Días atrás se conocía el cierre del área de terapia intensiva del Hospital Zubizarreta, del barrio porteño de Devoto, ya que había dado positivo de COVID-19 el test efectuado a la médica jefa del servicio.En el Santojanni hubo dos alarmas en las últimas semanas. El primero fue por una enfermera con síntomas sospechosos de coronavirus. Finalmente, su test dio negativo. Pero antes de conocer el resultado hubo que aislar el ala impar del segundo piso del edificio durante tres días.Otra caso: en el Ramos Mejía, en Balvanera, tuvieron que cerrar el Servicio de Neonatología y el de Obstetricia luego de que se confirmara la infección por Covid-19 de tres enfermeras y otros 38 trabajadores.Siete trabajadores del Hospital Paroissien de La Matanza, en la localidad de Isidro Casanova, fueron confirmados hoy como positivos de coronavirus luego de que compartieran un almuerzo de Pascua con un asintomático, mientras fueron aisladas otras 30 personas que tuvieron contacto con los infectados, informó hoy el director del establecimiento."Tenemos confirmados siete casos. Son personal de enfermería, de limpieza y camilleros. Están bien, cursando la enfermedad sin complicaciones. Un grupo está en la casa y otro acá. Los que están internados en el hospital no fue por una cuestión de salud sino por las condiciones socioambientales de sus casas", aseguró el director del hospital, Alejandro Royo, en diálogo con la señal TN.Royo contó que el contagio se produjo "el domingo de Pascua, cuando almorzaron todos juntos en la misma mesa y no tendrían que haberlo hecho, deberían haber seguido el protocolo". Son humanos y se equivocaron", acotó."Uno de ellos era asintomático. Después presentó los síntomas e hicimos el hisopado a los demás. Allí tuvimos también 12 negativos. Estamos esperando resultados de otro grupo del personal de salud que tuvo contacto. Son más de 30 las personas que eran de la guardia y tuvieron relación con ellos", aseguró Royo.En tanto, aclaró que el hospital sigue funcionando "con las normativas lógicas de seguridad".Una fuente del Ministerio de Salud bonaerense confirmó a Télam que los infectados por el coronavirus son cinco enfermeros, un camillero y un personal de limpieza de ese centro asistencial.El vocero consignó que al momento del contagio "estaban todos asintomáticos" y adelantó que desde el lunes comenzarán a incorporarse el personal que fue aislado por prevención.Consignó también que desde que se declaró la pandemia, el Hospital se plegó al protocolo de rotación de los grupos del personal, lo que posibilitó que en estas dos semanas se siguieran prestando servicios con algunas restricciones.