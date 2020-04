Volvieron a Gualeguaychú 88 vecinos varados en Buenos Aires y La Plata

El último sábado el Gobierno nacional habilitó un nuevo permiso especial de circulación para que aquellas personas que se encuentren realizando el aislamiento social, preventivo y obligatorio lejos de sus casas puedan regresar a sus respectivos domicilios.La medida estuvo vigente apenas hasta el martes, y al ser sólo 20.000 los cupos contemplados en todo el país, muchas personas quedaron afuera de esta posibilidad. De Gualeguaychú fueron cerca de 16 las personas que pudieron obtener el permiso y volver a la ciudad mediante esta modalidad.En las Líneas de Información Local que puso a disposición el Municipio de Gualeguaychú recibieron decenas de llamados de quienes no habían podido regresar. "Hay muchas personas con situaciones económicas difíciles, porque la familia ya no le podía mandar más dinero y otras particularidades propias de esta situación", contó al diariola viceintendenta Lorena Arrozogaray.Entonces, la municipalidad comenzó a evaluar alternativas. Y la más viable fue la del traslado humanitario. Para ello, el intendente de La Plata Julio Garro y el jefe de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, debieron firmar un documento que autorice a realizar el traslado."Todo lo hicimos de manera conjunta con la empresa Nuevo Expreso, que puso los micros. Y nosotros facilitamos las gestiones ante diferentes organismos y gobiernos", indicó Arrozogaray.El primer micro salió de La Plata con 28 personas. Llegó a la Terminal de Retiro, donde lo esperaba el segundo. De la ciudad de Buenos Aires son 60 pasajeros, lo que hace un total de 88 gualeguaychuenses.En Retiro se maximizaron los controles, hubo agentes sanitarios que controlaron la temperatura a cada uno de los pasajeros y su situación de salud general. Los pasajeros, en tanto, debieron firmar una declaración jurada en la que se comprometieron a cumplir con la estricta cuarentena de 14 días en Gualeguaychú. Las declaraciones fueron entregadas al Juzgado Federal local.Casi todos son estudiantes universitarios. Entre cinco y seis no lo son, pero estaban en una situación difícil, por lo que se los consideró igual que el resto. Todos viajan con barbijos y elementos de seguridad que fueron brindados por la Municipalidad. Mientras que ambos colectivos fueron fajados, para que nadie más pueda subir en el camino.Al llegar, pasaron por cuatro puestos sanitarios dispuestos dentro del Municipio. Además, a cada familia se la llamó previamente desde el Hospital para explicarle qué tipo de medidas deberán tomar dentro de sus hogares, como usar barbijo y aislarse lo más posible.Luego, durante el cumplimiento de la cuarentena, será el Nodo Epidemiológico del Centenario el que haga los llamados diarios a cada una de las familias.Por medio de la presente se pone en conocimiento de la importancia y obligatoriedad de respetar las siguientes recomendaciones sanitarias para alojamiento de personas asintomáticas provenientes de zonas de circulación comunitaria para COVID ? 19.La persona que proviene de zona de circulación comunitaria de COVID- 19 deberá:- Aislarse en domicilio donde no vivan otras personas. De no ser posible, y tener que convivir con otras personas: deberán garantizarse en el hogar condiciones habitacionales que faciliten el aislamiento, evitando siempre el contacto a menos de 2 metros con las personas que conviva. El huésped deberá utilizar tapabocas.- Los miembros de la familia y convivientes deben permanecer en una habitación diferente, teniendo el mínimo contacto con el huésped.- Evitar el contacto directo con los fluidos corporales, especialmente los orales o secreciones respiratorias, y heces. No se deben compartir objetos de uso personal tal como cepillos de dientes, vasos, platos, cubiertos, toallas, ropa, etc.- En el domicilio en donde la persona debe guardar la cuarentena no deberá convivir con personas consideradas de alto riesgo como mayores de 65 años, embarazadas, enfermedades respiratorias crónicas como EPOC, enfisema, bronquiectasias, fibrosis quística, asma moderado y/o severo; enfermedades cardiacas: insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas. Inmunodeficiencias. Diabetes mellitus. Insuficiencia renal crónica.-Intensificar los cuidados básicos: ventilación de ambientes, ventilación de superficies, lavado de manos, toser en el pliegue del codo, etc.Si durante los 14 días posteriores al arribo a Gualeguaychú la persona desarrolla algunos de los síntomas para COVID- 19: temperatura de 37,5 ° C y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, alteración del sentido del olfato o el gusto deberá comunicarlo al 107 desde donde se indicarán pasos a seguir.