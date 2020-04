Analizan permitir salidas de niños cerca de la casa: Cómo se implementaría

Política Fernández dialoga hoy con gobernadores y luego anuncia extensión de cuarentena

Alberto Fernández decidirá este viernes, tras consultas con sus funcionarios y con los gobernadores, si la cuarta fase de la cuarentena por el coronavirus introduce una novedad:La propuesta se la hicieron este jueves al Presidente algunos de los expertos que integran el comité de asesores por el COVID-19.El Presidente escuchó el planteo y quedó en analizar la posibilidad. Luego le pidió a su ministro de Salud, Ginés González García, que contemple posibilidades para autorizar esas salidas y que diagrame un eventual protocolo."Es posible. Está en evaluación", dijeron afuentes del Gobierno que dieron algunos parámetros sobre cómo podría ser, en caso que se incorpore a partir del lunes, el régimen de salidas recreativas que, a priori, no serían para hacer deportes.El esquema que está en estudio y se terminará de definir este viernes contempla que lasEs decir: salidas pero con limitaciones temporales y territoriales.", dijeron a este diario fuentes oficiales que consideran "posible" que, finalmente, esa flexibilización se disponga a partir de la semana que viene.En ese caso, a diferencia de otras actividades,y no como ocurre con otras actividades que se aceptaron solo en provincias donde el número de infectados es muy bajo y no hay, según los análisis previos, circulación comunitaria del virus.El miércoles último, luego de confirmar que la cuarentena continuará en mayo -sería hasta el domingo 10-, el ministro de Salud reveló que estaban analizando la flexibilización del aislamiento para los chicos.Así como, en paralelo,, González García dijo que las salidas para los niños eran motivo de análisis.