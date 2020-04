Coronavirus: Cómo se trabaja en la Terapia Intensiva del hospital San Martín

De acuerdo a los datos reportados a este jueves a las 19.30, por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se sumó un nuevo caso de coronavirus. Son 23 los pacientes confirmados.



Al respecto, el El Dr. Guillermo Grieve, jefe de la Terapia Intensiva del Hospital San Martín, informó a Elonce TV cómo están trabajando en el nosocomio.



"La respuesta fue muy buena por parte de la gente. En el hospital hace 20 días no tenemos pacientes positivos por coronavirus. Hicimos 10 controles a pacientes que pasaron por Terapia con diagnóstico de neumonía y han dado negativo. Hay que seguir cumpliendo con los objetivos que piden las autoridades. Hay que ser cautelosos".



En ese sentido, indicó que "tenemos un caso sospechoso pero al resultado lo conoceremos este viernes. En la última semana tuvimos cinco sospechas que fueron negativas. En la semana anterior ocurrió lo mismo. Hemos tenido pacientes graves con neumonía en Terapia pero no eran coronavirus. Sabemos que en otoño va a haber pacientes con neumonía, sobre todo aquellos que tienen enfermedades pulmonares predisponentes. Nosotros igualmente los vamos a analizar como corresponde".



Asimismo, manifestó que "todo ha estado bastante tranquilo y espero que siga así, pero entendiendo que la gente debe continuar con las medidas. Hemos visto en las últimas semanas mayor número de circulación y eso tiene que controlarse".



Explicó que "los pacientes que tienen fiebre, tos, dolor de garganta, trastornos en el olfato, gusto y dificultados respiratorios, deben considerarse casos sospechosos. Si el paciente presenta fiebre, hay sospecha de neumonía sin causa clara, debe realizarse el hisopado y mantener aislamiento hasta que llegue el diagnóstico. No obstante, si dentro del protocolo de aislamiento se confirma, la persona continuará con el tratamiento de neumonía y el aislamiento. El hospital tiene un protocolo de vestimenta, de equipo de protección".



"En general el porcentaje de asintomáticos no es alto, es del 20% o 30%. Es muy difícil porque la única manera que tenemos de detectarlo es una PCR. En nuestra provincia, los 23 casos positivos están relacionados con viajes o contacto estrecho. Entre Ríos no tiene contagio comunitario. Debemos continuar de esta manera, tratando de que la curva siga plana. Sabemos que va a haber casos, pero cuando ocurran podremos tratarlos como corresponde", manifestó.



Remarcó que "se determinaron en el Hospital servicios específicos en el primer y segundo piso que están para las internaciones de aquellos pacientes que tienen cuadros leves o moderados. Así se controlan los casos y su grupo. Si el cuadro se agrava y la persona necesita cuidados intensivos intervenimos nosotros. Nuestra sala cuenta con 16 unidades asistenciales, todas con el respirador correspondiente. Estamos organizando ocho unidades asistenciales para el tratamiento en conjunto con la guardia".



"Los familiares de pacientes tienen que venir con el tapabocas correspondiente, sin fiebre, con las manos lavadas y mantener la distancia adecuada con su familiar que está en cuidados críticos. La gente lo entiende y se cumple. Eso nos tranquiliza". Elonce.com