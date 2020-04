Accidentes en cuarentena: "No deberían pasar, no hay que bajar el control"

El 2020 transcurre con una estadística de 16 accidentes de tránsito graves en la provincia de Entre Ríos.Al respecto, el El Dr. Guillermo Grieve, jefe de la Terapia Intensiva del Hospital San Martín, informó aque "en el primer trimestre del año tuvimos 16 accidentes graves, con tres fallecimientos. El único mes que no tuvimos fallecidos fue marzo"."Cuando empezó la cuarentena pensamos que los accidentes iban a disminuir drásticamente, pero eso no ocurrió. Tuvimos cuatro accidentes graves y dos en abril. Si bien la tendencia es menor, no debería haber accidentes, hay cuarentena. Espero que entre abril y mayo la tendencia marque que no hay accidentes ni muertes. La cuarentena favorece a que no haya coronavirus y que no haya accidentes de tránsito. No obstante, acá debería no haber accidentes", dijo.Asimismo, contó que "si bien se debe controlar el uso de barbijos, también se debería controlar la forma de manejo, que no haya accidentes. No deberíamos tener ni un accidente en abril y sin embargo tuvimos. No hay que bajar el control. En las últimas semanas el tránsito fue excesivo y eso hay que evitar".