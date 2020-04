Taller de una escuela de Ibicuy confecciona barbijos sociales para ser donados

La profesora de Arte Visuales de la Escuela Nocturna N°9 "Bases" de Jóvenes y Adultos, de Ibicuy, María Ibarra, en el marco de la emergencia sanitaria por propagación del virus COVID-19, sintió la necesidad de contribuir, en conjunto con sus alumnos, al momento histórico que estamos transitando.Fue así que surgió la idea de elaborar barbijos sociales de elaboración artesanal cuya finalidad es la de ser donados a los vecinos de la localidad. "Nos organizamos para trabajar cada cual en sus hogares, mediante audios y videos tutoriales; les voy indicando como confeccionarlos, ellos lo realizan de forma manual y yo, por mi parte, con máquina de coser", explicó la profesora aEn diálogo conla profesora contó que son "unas seis las personas involucradas en el proyecto junto al equipo de directivos que nos acompaña en todo"."El trabajo que realizamos es donando a la gente, lo retiran en mí domicilio particular, una partida fue al Hospital, etc. Estamos contentos porque se le está dando una muy buena utilidad", dijo Ibarra.En cuanto al material necesario para su elaboración, la profesora explicó que han recibido donaciones, y que "también hay gente que lleva sus barbijos y a cambio nos trae friselina, otros dejan alguna colaboración para la compra de más material y así vamos llevando adelante el taller".Si bien en Ibicuy, el uso del barbijo no es aún de uso obligatorio, el municipio, en las medidas dadas a conocer el pasado 9 de abril, establece que: "se sugiere el uso de barbijos o tapa bocas para la circulación en la vía pública".Cabe recordar que se aconseja colocárselo quienes circulen en el transporte público o también en el privado, cuando haya dos o más personas.También quienes vayan a espacios cerrados de acceso público, como oficinas y locales comerciales. Igualmente se recomienda su uso en cualquier otro ámbito diferente de los previstos.