Agencias de loterías y quinielas piden volver a trabajar

Las agencias de loterías, están cerradas desde que se decretó el aislamiento social y obligatorio. Hace semanas piden volver a trabajar para poder afrontar la crisis que genera la pandemia.Guillermo Bizzotto, presidentede la Asociación de Agentes Oficiales del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos (Aaoier), expresó aque "en la provincias somos 927 agencias, contando empelados y vendedores ambulantes, más de 1500 familias que vivimos de esto".Además agregó que "nosotros venimos pidiendo desde la primera semana de cuarentena tanto al IAFAS como al gobernador, poder abrir las agencias, y algún tipo de auxilio económico para pasar estos días".En este sentido, dijo que "en el primer plan que se oficializó, que era de a la asistencia alimentaria, no entrabamos en las categorías de ayuda a los monotributistas más bajos, tampoco en las reducciones de contribuciones patronales para pagos de sueldos por no estar en la ley de pymes. Ahora estamos analizando si quedamos incluidos en nueva línea de créditos a tasa cero, que se da a través de las tarjetas de créditos".Con respecto a las declaración del gobernador sobre los juegos online, dijo que "las quinielas clandestinas no es el método más adecuado para combatir los juegos online, porque son públicos totalmente distintos. Nosotros creemos que para eliminar las quinielas ilegales, que son las de internet, lo mejor es tener las agencias oficiales abiertas".