Suman más de 43.000 los casos de dengue y son 10 los muertos en Argentina

Sociedad Hay más de 70 casos confirmados de dengue en Gualeguaychú

Los casos de dengue en la Argentina en esta temporada sumaban más de 43 mil, con diez personas fallecidas, según se informó hoy en forma oficial.El dato fue revelado por el director de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Nación, Adrián Galo, durante el reporte diario por la evolución en el país de la pandemia del coronavirus Covid-19.Galo llamó a la población a incrementar las acciones de prevención de la proliferación del mosquito aedes aegypt en el marco de la cuarentena obligatoria.El funcionario consignó que desde julio de 2019 se produjeron un total de 43.497 contagios de dengue en el país, con diez casos fatales y 19.0007 confirmados por laboratorio, mientras que circulan en el país los serotipos 1,2 y 4.Galo sostuvo que "hubo un aumento de casos con respecto a 2018, aunque se produjo un 55 por ciento menos que cuatro años atrás, cuando se produjo la última oleada".Galo informo que la situación en la Argentina se da en un difícil panorama regional con 213751 casos en Paraguay, 730.612 en Brasil y 76.507 en Bolivia.El funcionario llamó a profundizar medidas de prevención como el hecho de eliminar todos los envases en desuso y colocar boca abajo a los que se utilizan, evitar las plantas de agua, renovar y cepillar los bebederos de animales, entre otras medidas."Cada hembra de mosquito puede poner entre 500 y 700 huevos en su ciclo vital", remarcó Galo, quien recordó que no necesita un volumen ni una profundidad importante para la reproducción.También sostuvo que se debe acudir al médico ante síntomas como la fiebre, el dolor abdominal, el decaimiento, el dolor detrás de los ojos y en las articulaciones, mientras que la gente no se debe automedicar, con la excepción de paracetamol para el control de la fiebre.Recomendó a los ya contagiados el uso de repelentes y protección para no volver a ser picado por el mosquito, de manera de no contagiar a sus allegados.