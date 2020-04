Carta de una médica ante el covid-19: "Tenemos miedo. No quiero más aplausos"

Sin aplausos

Cada noche a las 21, todo el país sale a sus balcones, ventanas y terrazas a aplaudir al sistema de salud por su trabajo para combatir la pandemia del coronavirus. Sin embargo, ese gesto no llega a todos los médicos por igual. Algunos están cansados por otras miserias que deben enfrentar, y se enojan y entristecen ante la realidad que deben vivir, ellos y sus colegas en sus puestos de trabajo.Ese ese el caso de Laura Cortés, médica dermatóloga del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú y de Flemes, un centro de Flebología y Médicina Estética ubicado en el barrio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, indicóEn una carta que difundió la profesional dice:. Según enfatiza, quiere que se cuide y respete a los médicos más allá de los discursos o propaganda y que se les brinden los elementos de seguridad necesarios para trabajar. Además, si bien remarca que algunos hablan de una "curva aplanada" y tratan esta pandemia con aires triunfalistas, lanza:Tal como describe, entre sus colegas hay miedo, soledad y desesperación. Y retruca: "Para nosotros no hay piedad, somos esclavos desnudos expuestos en la arena de un circo romano. Los políticos, dueños de una verba y una soberbia única hoy,".Laura Cortés concluye su carta diciendo que no quiere ser, dice, y sostiene que para eso es necesario que alguien la cuide y le brinde "toda la seguridad posible" para que pueda cumplir su rol como médica.