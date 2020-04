Como pocas veces se ve: Filmaron un aguará guazú "aullando"

Un video filmado en el sudeste de la provincia de Santiago del Estero, permite ver con notable nitidez un ejemplar juvenil de Aguará Guazú, un animal que no es proclive a acercarse a zonas pobladas, pero que según interpretó el autor de las imágenes, "el silencio que hay en Selva y en las rutas a la vuelta" fue quizás lo que lo llevó a aventurarse más allá de terrenos montuosos.Quien lo filmó pidió expresamente reserva de su identidad y del sitio del avistaje, para evitar que se identifique el lugar dónde se hallaría el espécimen, "porque lo van a querer venir a cazar"."Yo. Salió bastante bien el video", relató no exento de alegría de haber tenido el privilegio de estar tan cerca y registrar con excelente calidad el video que luego compartió con amigos y rápidamente llegó a estar en los celulares de una amplia zona."Ya había visto uno hace un par de meses atrás, que parecía más grande, éste parece más cachorro", apuntó el trabajador rural.Sobre la experiencia, expresó: ". Del sábado que lo tenía filmado", pero ayer salió a la luz."Anoche también unos conocidos comentaron que trabajando con el tractor de noche vieron dos de estos animales juntos", agregó."No digo dónde fue porque no quiero que lo maten. Sería una lástima, un animalito que está en peligro de extinción y aparte no sirve ni para comer. Pero", advirtió.Acerca del porqué de que se acerquen a la zona semi rural de ciertas poblaciones, el trabajador señaló al diario: "Yo creería que se vienen disparando (huyendo) del Saladillo, porque hubo quemazones (y eso quizás los espantó). Antes pensábamos que podía ser porque estaban los bañados y se vienen para el alto, pero ahora está todo seco ya".Aunque también, analizando la actualidad, interpretó que el aislamiento social podría tener alguna incidencia en la conducta de estos animales: "También puede ser que se los empiece a ver más cerca de lo urbano, por el tema de que acá se cumple la cuarentena muy bien. No hay bulla (ruidos) de nada. Por la ruta no anda casi nada tampoco, está todo muy tranquilo", describió.