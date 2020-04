Hay más de 70 casos confirmados de dengue en Gualeguaychú

Ya son 72 personas infectadas con dengue en Gualeguaychú. Además, hay 16 casos en estudio y 41 que ya fueron descartados. En este sentido, la Municipalidad realizará tres fumigaciones alrededor de los casos confirmados de dengue con la finalidad de evitar más contagios y solicitan a todos los vecinos que abran las puertas y ventanas de sus casas.



También recuerdan extremar las medidas preventivas utilizando repelente al menos cada tres horas sobre la ropa y en los lugares donde la piel esté descubierta.



Además, con el aislamiento preventivo obligatorio que pretende lograr llevar al mínimo la circulación de personas por las calles de la ciudad, instan a las familias a descacharrizar y limpiar los patios de sus casas.



En total, el municipio a realizado 58 bloqueos, y este jueves llevará adelante fumigaciones en los siguientes lugares:



Zona 1 delimitada por las siguientes arterias: Sarmiento, Gervasio Méndez, Pasteur y Cepeda



Zona 2 delimitada por las siguientes arterias: Goldaracena, .San Martin, Hernandez, Gervasio Méndez y Lopez y Planes.



Asimismo, los volquetes estarán disponibles desde las 7 las siguientes intersecciones:



Zona 1:



López y planes y Doello Jurado



López y planes y Martínez Paiva



Avellaneda y Martínez Paiva



Zona 2:



Pasteur y G. Mendez



Pasteur y Bolívar



Edison y Andrade



"Si vivís en las zonas delimitadas por los bloqueos y tenés o has tenido fiebre mayor a 38 grados en los últimos 15 días, sin tener otro diagnóstico, tenés que consultar a tu médico de cabecera o a la guardia del Hospital Centenario expresando que en tu radio hay un caso de DENGUE positivo o sospechoso", remarcaron desde el municipio. ¿Cómo prevenir? El mosquito crece en zonas cercanas a las viviendas y solo necesita una cantidad mínima de agua estancada y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Cualquier recipiente que contenga agua puede ser un criadero. Por lo tanto, debemos:



- Evitar tener recipientes con agua estancada



- Poner boca abajo cualquier recipiente que no uses



- Tapar los tanques de agua



- Realizar tareas de limpieza frecuentemente en patios y alrededores de los hogares



- Destapar los desagües de lluvias de los techos



- Mantener piletas de natación limpias y tratadas con cloro



- Usar repelente al menos cada tres horas sobre la ropa y en los lugares donde la piel esté descubierta